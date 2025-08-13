International Kim Keon Hee, în arest preventiv. Acuzații și implicații majore







Arestarea fostei prime doamne a Coreei de Sud, Kim Keon Hee, soția fostului președinte destituit Yoon Suk Yeol, a fost confirmată de procurorul special care conduce o amplă anchetă de corupție.

Decizia tribunalului central din Seul a creat o situație fără precedent, ambii membri ai fostului cuplu prezidențial fiind acum în detenție, acuzațiile vizând încălcări ale legilor pieței de capital, finanțării politice și primirea de cadouri de lux, potrivit The Guardian.

Mandatul de arestare a fost emis după ce instanța a apreciat că există risc de distrugere a probelor, conform agenției Yonhap. Procurorii au precizat într-o declarație scurtă că reținerea lui Kim vizează trei capete de acuzare, deși ancheta inițială acoperă 16 presupuse fapte penale.

Arestarea vine în contextul în care fostul președinte Yoon Suk Yeol se află deja în arest preventiv din iulie, fiind investigat pentru tentativa eșuată de a impune legea marțială în decembrie anul trecut.

Kim Keon Hee, fostă directoare a unei companii de expoziții de artă, este acuzată că ar fi manipulat prețul acțiunilor companiei Deutsch Motors, dealer BMW din Coreea de Sud, între 2009 și 2012, obținând câștiguri de peste 800 de milioane de woni.

În plus, procurorii susțin că ar fi beneficiat de servicii gratuite de sondare a opiniei publice, evaluate la 270 de milioane de woni, pentru a influența selecția candidaților partidului conservator People Power în alegerile parțiale din 2022.

Un al treilea capăt de acuzare privește acceptarea unor cadouri de lux — genți Chanel și bijuterii scumpe — de la Biserica Unificării, prin intermediul unui lider spiritual, în schimbul sprijinului pentru proiecte imobiliare din Cambodgia.

Kim a fost audiată timp de peste șapte ore înainte de solicitarea mandatului de arestare, iar în fața instanței, unde a petrecut patru ore și jumătate, a respins toate acuzațiile.

Judecătorul Jeong Jae-wook a subliniat că teama privind alterarea probelor justifică detenția preventivă. Kim a declarat în timpul audierii că este „deranjată” de readucerea în discuție a unor fapte anterioare căsătoriei sale. Ea va fi plasată la centrul de detenție Nambu din sud-vestul Seulului, separat de soțul său, aflat la centrul de detenție din capitală.

Specialiștii în politică asiatică atrag atenția că această dublă arestare poate avea efecte majore asupra încrederii publice în instituțiile sud-coreene. Cazul este urmărit atent în regiune, având în vedere precedentul rar în care atât fostul președinte, cât și soția sa, sunt reținuți simultan.

În plan politic intern, dosarul poate influența relațiile dintre partidul de guvernământ și opoziție, iar în plan economic, poate afecta imaginea Coreei de Sud ca stat cu piață transparentă și stabilă.

Un alt punct sensibil este legat de faptul că Kim a fost implicată anterior în scandaluri publice, inclusiv așa-numitul „scandal Dior”, iar recent i-au fost retrase diplomele de master și doctorat pentru plagiat. Observatorii consideră că ancheta specială ar putea extinde lista acuzațiilor în lunile următoare.