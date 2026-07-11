Schimbare de proporții pe banca tehnică a uneia dintre cele mai puternice echipe naționale din lume. Federația Germană de Fotbal (DFB) a confirmat oficial, în cursul zilei de sâmbătă, ajungerea la o înțelegere cu tehnicianul Jurgen Klopp. Acesta ar urma să preia conducerea primei reprezentative a Germaniei, aflată într-o criză profundă de rezultate, anunță AFP.

Totuși, mutarea anului nu este complet finalizată, deoarece fostul manager al celor de la FC Liverpool are nevoie de permisiunea actualului său partener contractual, concernul austriac Red Bull.

Primele discuții oficiale au avut loc deja peste Ocean, acolo unde șefii fotbalului german s-au deplasat special pentru a obține semnătura tehnicianului în vârstă de 59 de uni.

„Preşedintele DFB, Bernd Neuendorf, şi vicepreşedintele Hans-Joachim Watzke au avut vineri o primă întâlnire aprofundată cu Jurgen Klopp, la New York, cu privire la o posibilă numire în funcţia de selecţioner naţional”, precizează Federaţia germană într-un comunicat.

Deși detaliile financiare și clauzele principale au fost deja stabilite de ambele părți, acordul final depinde de discuțiile din perioada următoare și de deblocarea situației cu actualul angajator al antrenorului. Cu toate acestea, semnalele sunt extrem de pozitive, iar oficialii germani sunt convinși că mutarea se va concretiza în cel mai scurt timp.

„În timpul acestui schimb constructiv, s-a ajuns la un acord cu privire la principalele puncte ale unui potenţial contract. Discuţiile vor continua săptămâna viitoare. Ambele părţi sunt încrezătoare că negocierile - sub rezerva unui acord cu actualul angajator al lui Klopp, Red Bull - pot fi în cele din urmă încheiate cu succes”, adăugă DFB.

Pentru ca totul să devină oficial din punct de vedere juridic, actele trebuie să treacă și prin filtrele administrative ale forului de la Frankfurt.

„Orice potenţial contract va trebui aprobat definitiv de consiliul de supraveghere şi de adunarea generală a DFB”, se mai precizează în comunicat.

Nevoia unui selecționer de calibru mondial a devenit urgentă pentru Germania după parcursul dezastruos de la turneul final din 2026. Postul a rămas vacant în urma demisiei lui Julian Nagelsmann. Plecarea acestuia a fost provocată de eliminarea rușinoasă suferită în fața Paraguayului, la loviturile de departajare, scor 3-4, chiar în faza șaisprezecimilor de finală ale competiției. Imediat după acest eșec, conducerea federației l-a identificat pe Jurgen Klopp drept singura opțiune viabilă pentru a redresa echipa.

Jurgen Klopp vine cu un palmares impresionant, fiind recunoscut pentru capacitatea sa de a transforma echipele pe care le conduce. După ce a realizat performanțe notabile în țara natală cu FC Mainz și Borussia Dortmund, germanul a intrat definitiv în istoria clubului FC Liverpool. Pe Anfield, el a reușit să aducă mult așteptatul titlu de campioană în Premier League în anul 2020, punând capăt unei perioade de secetă de trei decenii, la doar un an după ce cucerise trofeul Ligii Campionilor.

Tehnicianul german s-a despărțit de gruparea de pe Anfield în vara anului 2024, după un mandat legendar care s-a întins pe parcursul a nouă sezoane. Ulterior, el a decis să încerce o nouă provocare profesională, dar în afara gazonului. Astfel, începând cu data de 1 ianuarie 2025, Klopp a semnat un contract de colaborare cu Red Bull, ocupând poziția de director global de fotbal, rol din care coordonează activitatea strategică a tuturor cluburilor deținute de brandul de băuturi energizante.

Tranziția lui Klopp pe banca primei reprezentative este privită ca o necesitate absolută pentru fotbalul german. De la momentul de glorie din 2014, când a cucerit al patrulea titlu mondial din istorie, naționala Germaniei a intrat într-un regres greu de anticipat. Nemții au bifat trei eșecuri majore consecutive la turneele mondiale: eliminări premature încă din faza grupelor în edițiile din 2018 și 2022, urmate de contraperformanța recentă de la finele lunii iunie, când au părăsit competiția în șaisprezecimi.