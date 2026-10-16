Jurământul tinerilor studenți ai Academiei de Poliție „A. I. CUZA”

Dimineața zilei de 16 octombrie va rămâne întipărită în memoria celor aproape 400 de tineri studenți ai anului I din Academia de Poliție. Aceștia au rostit, în fața oficialilor, a părinților și a invitaților, jurământul de credință față de patrie și față de poporul român.

Emoțiile care însoțesc un astfel de eveniment sunt copleșitoare, tinerii studenți aflându-se la finalul perioadei de instruire inițială, alături de colegii de la masteratul profesional pentru formarea ofițerilor de poliție. În dimineața ceremoniei, pe platoul Academiei domnește o liniște deplină, întreruptă doar de zgomotul firav al picăturilor de ploaie și de tropăitul uniform al bocancilor. Pentru tinerii studenți, acesta este apogeul a săptămâni întregi de instrucție, febră musculară și adaptare la un nou regim de viață spartan. În privirile lor se citește determinarea amestecată cu teama de a nu greși sincronizarea, dar și emoția de a fi văzuți de părinți, rude, partenere și invitați.

În tribune, sute de ochi caută cu nerăbdare o figură cunoscută. Îmbrăcați în uniforme identice, tinerii sunt greu de recunoscut, dar mamele își găsesc întotdeauna copiii. Lacrimile de emoție și telefoanele ridicate pentru a surprinde momentul creează un contrast puternic cu rigiditatea militară specifică unui astfel de eveniment.

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Ca de fiecare dată, ceremonia s-a desfășurat după un protocol militar strict, specific Academiei de Poliție, bine structurat și executat impecabil. În calitate de invitat, am retrăit fiecare moment al ceremonialului, ale cărui etape s-au succedat firesc.

După intrarea în Academie a părinților și a invitaților, studenții anului I, echipați în uniformă de gală, s-au aliniat pe platou, pe specializări și facultăți. Ceremonia a debutat odată cu sosirea înalților oficiali: ministrul Afacerilor Interne, domnul Cătălin Predoiu, secretari de stat, conducerea marilor structuri ale M.A.I. și alți invitați. Garda de onoare a prezentat onorul militar, ministrul a salutat Drapelul de Luptă al Academiei, a trecut în revistă efectivele de studenți, apoi s-a intonat Imnul Național al României.

Rectorul Academiei, domnul chestor de poliție conf. univ. dr. Cătălin Andruș, a adresat îndemnuri emoționante studenților din anul I. Ulterior, un sobor de preoți a săvârșit o slujbă de binecuvântare și i-a stropit pe tineri cu agheasmă — un obicei simbolic pentru protecție și succes în carieră. Acest ritual își are rădăcinile în antichitate: în Imperiul Roman, soldații depuneau sacramentum, un jurământ sacru în fața zeilor, care îi transforma din simpli cetățeni în supuși devotați generalului și Romei, iar încălcarea lui era privită ca un sacrilegiu religios, nu doar ca o infracțiune militară.

Comandantul paradei a dat ordinul pentru începerea depunerii jurământului, rostind textul sacru pe care fiecare student l-a repetat cu voce fermă și sobră, asumându-și angajamentul:

„Eu, studentul ..., jur credință patriei mele, România. Jur să-mi apăr țara, chiar cu prețul vieții. Jur să respect Constituția, legile țării și regulamentele militare. Așa să-mi ajute Dumnezeu!”

Când sutele de voci au strigat la unison „JUR!”, sunetul a vibrat în pieptul tuturor celor de față. A fost momentul în care nodul din gâtul părinților s-a transformat într-o mândrie copleșitoare: fiul sau fiica lor nu mai este doar un copil, ci un protector al patriei. Pentru mine, fost profesor al Academiei, dar și pentru ceilalți martori ai evenimentului, rostirea jurământului demonstrează că structurile de ordine publică nu sunt formate doar din tehnică, specializări și tactici, ci din oameni uniți printr-un crez comun. Este o punte peste timp ce leagă trecutul istoric de viitorul țării, garantat de o nouă generație pregătită de datorie.

După acest moment cu o încărcătură emoțională enormă, ministrul Cătălin Predoiu a susținut o scurtă alocuțiune, adresând îndemnuri la recunoștință, dăruire față de patrie, onoare și drapel. Demnitarul a subliniat că angajamentul asumat prin depunerea jurământului militar reprezintă o misiune pentru întreaga viață.

Ceremonia s-a încheiat cu defilarea tuturor formațiilor de studenți pe platoul Academiei de Poliție. Marșul s-a desfășurat în cadență militară, studenții salutând tribuna oficială, invitații și familiile din public. Retragerea fanfarei militare a încununat un ceremonial care aduce împreună secole de tradiție și o încărcătură emoțională deosebită, marcând transformarea tinerilor în apărători ai ordinii publice și siguranței naționale.

Dacă prima parte a ceremoniei a fost definită de o rigoare perfectă, finalul a adus o descătușare totală. La anunțul de încheiere, formalismul militar s-a dizolvat instantaneu într-un val de umanitate. Platoul Academiei de Poliție s-a transformat într-un ocean de îmbrățișări strânse, buchete de flori și felicitări rostite cu vocea gâtuită de emoție: tatăl care își strânge mâna băiatului cu o mândrie mută, partenera care își revede persoana iubită după săptămâni de separare sau bunicii care plâng de bucurie.

Toate aceste clipe trăite și împărtășite în aceste rânduri întregesc tabloul perfect al unei zile memorabile: Depunerea Jurământului de credință față de țară de către studenții Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”.