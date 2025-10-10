Social

Cătălin Predoiu, mesaj pentru studenții Academiei de Poliție: „Intrați într-un moment de răscruce”

Cătălin Predoiu, mesaj pentru studenții Academiei de Poliție: „Intrați într-un moment de răscruce"
Cătălin Predoiu a participat vineri la ceremonia de depunere a jurământului militar a studenților din anul I ai Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, marcând începutul unui nou ciclu de formare pentru viitorii ofițeri. În fața tinerilor, Predoiu a vorbit despre transformările profunde prin care va trece ministerul și profesia în următorii ani. „Intrați în Academie într-un moment de răscruce a timpurilor și a lumii”, a spus Ministrul Afacerilor Interne.

Cătălin Predoiu, mesaj pentru studenții Academiei de Poliție

Cătălin Predoiu a explicat că evoluțiile tehnologice obligă instituțiile, legile și societatea să se adapteze rapid, iar profesiile din „universul ordinii și siguranței publice sau al apărării civile și justiției” nu fac excepție. El i-a numit pe studenți „generația chemată să folosească curent aceste noi tehnologii”, fără a pierde „sensul și realizarea practică a valorilor democratice, a drepturilor și libertăților cetățenești”.

Adresându-se direct bobocilor, ministrul a cerut folosirea responsabilă a instrumentelor digitale: „Generația voastră este cea care unește tradiția jurământului militar cu forța inovației digitale. Înțelegeți instrumentele moderne, dar folosiți-le cu inteligență și responsabilitate față de valori, principii democratice, drepturi și libertăți cetățenești, în apărarea lor”.

Cătălin Predoiu. Sursă foto: Captură video

Reformă structurală în MAI pe durata studiilor actualei promoții

Ministrul a anunțat un calendar de schimbări majore chiar pe parcursul anilor de studiu ai noii generații: „Până când dumneavoastră veți absolvi Academia, structurile MAI vor trece prin schimbări structurale care vor adapta instituția la noile provocări securitare, la impactul noilor tehnologii, la constrângeri multiple și provocări noi, poate că unele necunoscute astăzi”. El a avertizat că „aceste procese nu se vor desfășura ușor”, pentru că orice reformă se lovește de inerția rutinei și de tendința „de a opri timpul în loc”, însă finalul este clar: modernizarea.

Horațiu Potra rămâne în arest. Decizia luată de judecători
Miliardarii își sapă buncăre de frica propriilor creații. Ce schimbări va aduce inteligența artificială
Miliardarii își sapă buncăre de frica propriilor creații. Ce schimbări va aduce inteligența artificială

Cătălin Predoiu: „E în logica firii acestei lumi de a se schimba”

Predoiu a pledat pentru luciditate și realism în fața schimbării: „E în logica firii acestei lumi de a se schimba spre a se adapta și supraviețui. La fel și instituțiile”. În această dinamică, „fiecare astfel de proces va avea campionii săi și corigenții săi”, iar cei „cantonați în trecut” vor fi, mai devreme sau mai târziu, „împinși deoparte”, pentru binele instituției.

Ministrul a descris amploarea efortului administrativ pe termen lung: „Până când dumneavoastră veți absolvi Academia, o muncă grea și importantă va fi depusă pentru a moderniza MAI, o muncă ce va dura ani de zile, deci”. În fața acestor transformări, mesajul pentru boboci a fost ferm: „Veți fi beneficiarii acestei munci, prin urmare aveți la rândul dumneavoastră obligația morală și obiectivul necesar să fiți pregătiți la înălțimea noilor provocări și a noilor forme, tehnologii și metode care vor preface substanțial armele, profesiile și instituția MAI”.

Predoiu a extins apelul la modernizare și către cadrele didactice ale Academiei, cerându-le să devină parte activă a schimbării, nu un obstacol: „Și dumneavoastră, profesorii, aveți obligația adaptării la noile tehnologii astfel încât să facilitați, nu să împiedicați, formarea studenților în contextul deprinderii acestora”.

Mesajul ministrului a legat solemnitatea jurământului militar de pragmatismul modernizării instituționale. Viitorii ofițeri sunt chemați să îmbine rigoarea tradiției cu competența digitală și cu un respect nedezmințit pentru drepturile și libertățile cetățenești — o combinație pe care Predoiu o vede esențială pentru a trece cu bine prin „răscrucea” timpului nostru.

