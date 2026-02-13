Județele cu cele mai ridicate tarife la apă și canalizare. De ce există diferențe semnificative între regiuni

Tarifele pentru serviciile de alimentare cu apă și canalizare continuă să fie extrem de variate în România, iar diferențele dintre regiuni se mențin la începutul anului 2026, potrivit datelor oficiale publicate de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (ANRSC). Documentele centralizează tarifele aprobate pentru operatorii regionali și arată că costurile sunt influențate de nivelul investițiilor, eficiența rețelelor locale și condițiile specifice fiecărei zone. În practică, locuitorii din anumite județe achită aproape dublu față de cei din alte regiuni.

La nivel național, tarifele cumulate pentru apă potabilă și canalizare, fără TVA, variază semnificativ. În nord-est și estul țării, tarifele depășesc frecvent 21 lei/mc, în timp ce în vest și sud-vest, prețurile sunt sub 12 lei/mc.

Bucureștiul și județul Ilfov, alături de orașe precum Sibiu sau Orăștie, se numără printre zonele cu cele mai accesibile tarife. De exemplu, clienții Apa Nova Ploiești plătesc 10,02 lei/mc, cei ai Apa Nova București – 10,43 lei/mc, iar locuitorii deserviți de Veolia Chiajna achită 10,48 lei/mc.

Județe precum Vaslui și Neamț înregistrează tarife cumulate pentru apă și canalizare printre cele mai mari din țară, depășind 20 lei/mc fără TVA.

Pentru consumatorii casnici, această diferență se traduce prin costuri aproape duble față de locuitorii din zonele cu tarife reduse.

Conform sursei, tarifele diferă din cauza mai multor factori: dimensiunea și eficiența rețelelor, nivelul investițiilor realizate la nivel local, condițiile geografice și tehnice ale sistemelor, dar și structura operatorilor regionali și costurile de exploatare. Localitățile cu rețele modernizate sau mai compacte practică tarife mai mici, în timp ce zonele cu infrastructură veche sau extinsă înregistrează costuri mai ridicate.

Conform evidențelor ANRSC valabile la 1 februarie 2026, tariful mediu la nivel național pentru serviciile de apă și canalizare este de 15,81 lei/mc, fără TVA.