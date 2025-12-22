Judecătorul care a anulat hotărârea CCR privind alegerile din 2024, la discuțiile cu Nicușor Dan de la Cotroceni

Mihai Cătălin Constantin, judecător la Curtea de Apel Ploiești, s-a numărat printre magistrații care, luni, au participat la discuțiile cu președintele României, Nicușor Dan, la Palatul Cotroceni, după scandalul izbucnit în sistemul judiciar.

Mihai Cătălin Constantin este magistratul care a anulat decizia Curții Constituționale privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024. Luni, acesta a participat la discuțiile cu președintele României, Nicușor Dan, pentru a aborda bune practici în activitatea instituțională, potrivit știripesurse.ro.

Judecătorul Constantin activează în magistratură din 2008. Conform documentelor Consiliului Superior al Magistraturii, în treucut a lucrat timp de șapte ani ca ofițer în Ministerul Afacerilor Interne.

Pe 20 noiembrie 2023, judecătorul Mihai Cătălin Constantin de la Curtea de Apel Ploiești a dispus ca președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție, Corina Corbu, să acorde drepturile salariale neplafonate lui Dragoș Călin, președintele Asociației Forumul Judecătorilor, calculate începând cu 1 august 2016.

În aceeași sentință, Curtea de Apel Ploiești a stabilit ca ÎCCJ și CAB să plătească șefului FJR sporuri salariale de 45%, incluzând sporul pentru condiții de muncă grele, sporul pentru risc și suprasolicitare neuropsihică și sporul pentru păstrarea confidențialității, conform Lumea Justiției.

La discuțiile de la ora 10:00 au participat Dragoș Cătălin, președinte Asociația Forumul Judecătorilor din România și judecător la Curtea de Apel București, Alin Bodnar, Secretar General Asociația Forumul Judecătorilor și judecător la Tribunalul București.Mihai Cătălin Constantin, judecător la Curtea de Apel Ploiești, Andrei Soare, judecător la Tribunalul Brașov, și Liviu Cârneci, judecător la Tribunal Covasna.

De asemenea, au participat Daniel Ungureanu, procuror la Parchet de pe lângă Curtea de Apel Ploiești, Deriuș Laura, procuror la Parchet Judecătoria Sector 1 București, Vartic Marius Cătălin, fost procuror DNA pensionat, Alexandru Oancea, procuror la Judecătoria Gherla eliberat din funcție la 1 noiembrie, Bogdan Pârlog, președinte Asociația Inițiativa pentru Justiție și procuror militar, și Cristian Anghel, fost procuror la Parchet Tribunalul București și DNA, pensionat în octombrie 2025.