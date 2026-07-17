Judecătorul federal din Florida care a dat o controversată sentință de eliberare a unui cubanez care a fost condamnat pentru deturnarea unui avion și își aștepta deportarea a murit la câteva zile după decizie, potrivit New York Post.

Judecătorul John E. Steele, numit de Bill Clinton, în vârstă de 77 de ani, a murit, potrivit unui asistent juridic al judecătoarei-șefe Marcia Morales Howard din districtul Middle din Florida, instanța unde a funcționat Steele.

O sursă juridică din Miami a confirmat, de asemenea, moartea subită a lui Steele. Circumstanțele nu au fost imediat clare.

John E. Steele a fost criticat pentru decizia sa din 8 iulie de a-l elibera din custodia ICE pe piratul aerian cubanez Maikel Guerra Morales.

Guerra Morales a preluat un avion cubanez în 2003 și a forțat echipajul să aterizeze pe Aeroportul Internațional Key West.

A petrecut peste 20 de ani în închisoare pentru piraterie aeronautică și conspirație pentru a interfera cu echipajul de zbor.

ICE l-a reținut în decembrie 2025 și intenționa să-l deporteze în Mexic, dar după mai mult de șase luni de detenție, Steele a ordonat eliberarea lui din nou sub supraveghere, ceea ce înseamnă că agenții trebuie să încerce să-l monitorizeze înainte de a-l putea deporteza.

Miercuri a ieșit la iveală că reprezentantul Greg Steube (Republican din Florida) a depus un act de punere sub acuzare împotriva lui Steele.

Rezoluția Camerei Reprezentanților prezentată de Steube l-a acuzat pe judecător de comiterea de „infracțiuni grave și delicte minore”.

„Acesta este exact genul de exces judiciar activist de care poporul american s-a săturat”, a declarat Steube pentru Fox News.

„Judecătorul Steele avea toate justificările legale să țină departe de străzile noastre un deturnător de avion condamnat și a ales să-l lase să plece.”

În decizia sa de săptămâna trecută privind Guerra Morales, judecătorul a citat o hotărâre istorică a Curții Supreme privind reținerea cetățenilor străini a căror expulzare nu poate fi efectuată.

Hotărârea susținea că ICE nu a putut să-l deporteze pe Guerra Morales în Cuba din cauza unei convenții anti-tortură și nu a furnizat nicio dovadă că ar fi comunicat cu Mexicul cu privire la trimiterea lui acolo.

Steele a declarat că Guerra Morales a trebuit să fie eliberat deoarece „detenția sa depășește șase luni și nu există o probabilitate semnificativă de îndepărtare într-un viitor rezonabil previzibil”.

„Guvernul nu poate închide persoane într-o celulă pe termen nelimitat ca soluție pentru un proces de deportare blocat”, se adaugă ordinul.