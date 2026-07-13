Judecătoarea Denisa Lazăr nu a condamnat doar Lotul „Ciutacu”, ci pe orice critic al ONG-urilor #rezist

Halucinant! Este un cuvânt pe care îl rostim consternați, de câte ori auzim de o situație petrecută după legități din afara raționalului. Adică, petrecute precum într-o halucinație în care ni se înfățișează forme geometrice, culori și desfășurări de situații care în viața reală nu există. Exact așa după cum Victor Ciutacu și o serie de colegi și invitați ai săi au fost aruncați într-o situație halucinatorie.

Pe scurt, Victor Ciutacu, Ioan Korpos, Liviu Alexa și Iosefina Pascal, au fost dați în judecată de Asociația Dăruiește Viață si de către fondatoarele Oana Gheorghiu si Carmen Uscatu. Motivul a fost nemulțumirea pe care cei patru au generat-o Asociației și celor două fondatoare într-o emisiune a postului România TV.

La ceva vreme după introducerea acțiunii, judecătoarea Denisa Florina Lazăr de la Tribunalul București a decis ca reclamantele să primească în total de la cei patru daune morale de 3,1 milioane lei. Adică, vreo 620.000 de euro. Ciutacu, Korpos și Alexa, câte 1.000.000 de lei, Pascal, 100.000 de lei. Exact cât au cerut reclamantele. Sume, fără absolut niciun precedent.

Nu exagerez, la aflarea veștii, am rămas mut. Ca în fața unei halucinații. M-am gândit că o fi vreo eroare de transcriere, că s-or fi pus niște zerouri în plus. Dar, de unde? Cifrele ieșite din mintea judecătoarei au fost transcrise și transmise corect. Următorul meu gând a fost că judecătoarea a urmărit cu totul altceva decât să-i pună la pământ pentru totdeauna pe cei patru. Dar, să nu anticipăm.

Am așteptat apoi date suplimentare, care să mă facă să înțeleg gravitatea a ceea ce au comis cei patru, în măsură să-i lase lefteri pentru tot restul zilelor. A venit și ziua aceea. Una în care am aflat că sentința a fost dată sub semnul lui „Se pare că”. Dar și sub alte semne care nu au nici cea mai vagă legătură cu înfăptuirea justiției.

Care sunt afirmațiile false?

Nu-i dau cuvântul lui Victor Ciutacu, nici celorlalți trei, pentru că pot fi acuzați de subiectivism. O fac însă cu toată încrederea față de profesionalismul și obiectivitatea jurnaliștilor de la Lumea Justiției, care au comentat:

„Problema motivării este ca în niciun moment cele trei reclamante nu sunt menționate cum au explicat în mod concret care sunt afirmațiile false și de ce sunt acestea false, care sunt acuzațiile fără fundament și de ce sunt acestea fără fundament, și în ce fel acestea au generat pretinsul prejudiciu suferit.”

Să ne oprim o clipă asupra principalului cap de acuzare împotriva realizatorului emisiunii cu pricina. În opinia judecătoarei Denisa Florina Lazar, una în valoare de 1.000.000 de lei, Victor Ciutacu se face vinovat de faptul că „Pare ca a alimentat, validat si amplificat acuzațiile făcute la adresa reclamantelor de invitații din platou.”

Nu insist cu detalii din compunerea pe 57 de pagini prin care judecătoarea Denisa Florina Lazăr își exprimă admirația față de Asociația Dăruiește Viață, de fondatoarele Oana Gheorghiu si Carmen Uscatu. Nici cu detalii despre cum vede domnia sa modul în care se înfăptuiește justiția. Sper că o va face instanța de recurs și nu în ultimul rând, CSM-ul.

Voi încerca în final și ies din zona halucinatorie în care suntem aruncați de judecătoare și să explic ce cred eu despre motivele gestului. Pentru mine este foarte clar că judecătoarea Denisa Florina Lazăr nu a decis ceea ce a decis împotriva celor patru, nutrind vreo speranță că soluția pronunțată de ea va fi menținută de instanța superioară.

Oricât de fan #rezist ar fi, nu are cum să nu înțeleagă că oricât de Românie am fi, absurdul are o limită. Mesajul pe care a dorit să-l transmită, nici măcar nu este îndreptat împotriva celor patru victime. El este adresat oricărei voci care ar fi tentată să se ridice împotriva combinațiilor tefeliste: „Puteți spune ce vreți, despre cine vreți, mai puțin despre ONG-urile #rezist!”