Monden

Jorge a știut că va avea un copil. Băiatul i-a apărut în vis și l-a surprins

Comentează știrea
Jorge a știut că va avea un copil. Băiatul i-a apărut în vis și l-a surprinsSursa foto: Youtube
Din cuprinsul articolului

Jorge a explicat la un podcast faptul că și-a visat băiatul înainte ca acesta să vină pe lume. Ba mai mult a fost ceva ce a preluat de la copilul lui.

Jorge, vis marcant

            Cântărețul a povestit faptul că și-a visat copilul înainte să știe că soția este însprcinată. Ba mai mult, acesta a venit cu un mesaj foarte important la tatăl lui. Iar din acel moment, artistul a decis să își schimbe atitudinea. “Am visul ăsta și văd un băiețel care vine așa la mine și-mi zice: eu o să vin și o să mă cheme David.

Soția lui Jorge a leșinat în biserică. Declarația artistului

Sursa foto: Instagram

          Și avea ceva ce eu nu aveam la momentul ăla. Hotărârea. Eu nu eram un tip hotărât până să apară David, dar din visul ăla a venit și cu această hotărâre în viața mea. Și eu când l-am simțit pe el așa hotărât și i-am zis: tu ești sigur, așa?! Și el a zis: da. Și a plecat și m-am trezit”, a mai spus artistul.

Și-a trezit soția să-i spună că e însărcinată

          În cele din urmă, Jorge și-a trezit soția să-i spună că este însărcinată. „Și am trezit-o pe soția mea și i-am zis: trezește-te, ești însărcinată, o să avem un băiat și o să-l cheme David.

Cât costă o felie de pizza și o ciocolată în stațiunea bogaților. Multi români aleg destinația fără să se uite la prețuri
Cât costă o felie de pizza și o ciocolată în stațiunea bogaților. Multi români aleg destinația fără să se uite la prețuri
Greenlandgate. Cum ar putea Trump, să pună mâna pe Groenlanda pașnic și simplu
Greenlandgate. Cum ar putea Trump, să pună mâna pe Groenlanda pașnic și simplu

         Și ea mi-a zis să termin cu glumele mele, prostia, că te-am rugat să mă lași să dorm, că sunt obosită. Și i-am spus: tu nu înțelegi?! Trezește-te că ești însărcinată, o să avem un copil pe care o să-l cheme David”, a declarat cântărețul.

Căsnicie de piatră

           Jorge și soția lui Ramona sunt împreună de mai bine de un deceniu și au construit o familie frumoasă. Cei doi au un fiu, pe David, iar artistul mai are o fată dintr-o altă căsnicie.

          Chiar dacă Ramona este cu 10 ani mai mare ca artist, acest lucru nu a stat în calea fericirii lor, din contră. Se pare că experiența Ramonei de viață a condus la o căsnicie trainică și durabilă alături de artist.

1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

13:02 - Cât costă o felie de pizza și o ciocolată în stațiunea bogaților. Multi români aleg destinația fără să se uite la pre...
12:54 - Armata obligatorie, la un pas. Britanicii vorbesc tot mai insistent despre recrutare extinsă
12:48 - Ten Hag și-a găsit echipă, după ce a lăsat dezastru în urma lui la United și Leverkusen
12:39 - Greenlandgate. Cum ar putea Trump, să pună mâna pe Groenlanda pașnic și simplu
12:23 - Vreme nebună în România. Ger și ninsori, dar și temperaturi de primăvară. Când vine gerul năprasnic
12:10 - 7 ianuarie 1990. Momentul cheie al recunoașterii FSN de către URSS. România rămâne legată de Moscova

HAI România!

Voican: „Am văzut agenții ruși plecând!” Adevărul despre spionii din ’89
Voican: „Am văzut agenții ruși plecând!” Adevărul despre spionii din ’89
Armata și Securitatea - rolurile principale. Istoria Secretă a Revoluției din 1989. Episodul 2
Armata și Securitatea - rolurile principale. Istoria Secretă a Revoluției din 1989. Episodul 2
Serghei Mizil – Adevărul despre Nicu Ceaușescu! Partea a 3-a
Serghei Mizil – Adevărul despre Nicu Ceaușescu! Partea a 3-a

Proiecte speciale