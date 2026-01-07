Jorge a știut că va avea un copil. Băiatul i-a apărut în vis și l-a surprins

Jorge a explicat la un podcast faptul că și-a visat băiatul înainte ca acesta să vină pe lume. Ba mai mult a fost ceva ce a preluat de la copilul lui.

Cântărețul a povestit faptul că și-a visat copilul înainte să știe că soția este însprcinată. Ba mai mult, acesta a venit cu un mesaj foarte important la tatăl lui. Iar din acel moment, artistul a decis să își schimbe atitudinea. “Am visul ăsta și văd un băiețel care vine așa la mine și-mi zice: eu o să vin și o să mă cheme David.

Și avea ceva ce eu nu aveam la momentul ăla. Hotărârea. Eu nu eram un tip hotărât până să apară David, dar din visul ăla a venit și cu această hotărâre în viața mea. Și eu când l-am simțit pe el așa hotărât și i-am zis: tu ești sigur, așa?! Și el a zis: da. Și a plecat și m-am trezit”, a mai spus artistul.

În cele din urmă, Jorge și-a trezit soția să-i spună că este însărcinată. „Și am trezit-o pe soția mea și i-am zis: trezește-te, ești însărcinată, o să avem un băiat și o să-l cheme David.

Și ea mi-a zis să termin cu glumele mele, prostia, că te-am rugat să mă lași să dorm, că sunt obosită. Și i-am spus: tu nu înțelegi?! Trezește-te că ești însărcinată, o să avem un copil pe care o să-l cheme David”, a declarat cântărețul.

Jorge și soția lui Ramona sunt împreună de mai bine de un deceniu și au construit o familie frumoasă. Cei doi au un fiu, pe David, iar artistul mai are o fată dintr-o altă căsnicie.

Chiar dacă Ramona este cu 10 ani mai mare ca artist, acest lucru nu a stat în calea fericirii lor, din contră. Se pare că experiența Ramonei de viață a condus la o căsnicie trainică și durabilă alături de artist.