Monden Jorge, dezvăluiri cutremurătoare: Plângeam și nu știam de ce







Jorge a explicat în cadrul podcastului pe care îl prezintă faptul că și el a suferit de depresie. Doar că nici măcar nu știa de ce anume suferă.

Jorge adormea plângând

Artistul a explicat că depresia l-a lovit la ceva vreme după ce a divorțat, mai exact la trei ani de la acel moment. Simptomele au fost destul de puternice. ”La vreo trei ani de la divorț m-a lovit depresia. Pentru că atunci lăsasem garda jos că am zis că a trecut. Și abia atunci m-a lovit, dar m-a lovit puternic. Nu mai aveam încredere în nimic, nu se întâmpla nimic, nu se lega nimic. Eram la pământ. Eram într-o nouă relație. Puneam capul pe pernă plângeam.

Abia așteptam să stingem lumina și să pun capul pe pernă să plâng. Și mă întrebam ce am, de ce plâng. Ce se întâmplă. De ce simt asta? Și mă întrebam: care e problema? E o problemă cu ce? Niciodată nu a fost o problemă cu relația., cu soția mea, cu Ramona. Niciodată nu m-a dus acolo răspunsul. Dar era ceva ce nu îmi puteam explica. Până când soția mea și-a dat seama că se întâmpla ceva. Și după câteva luni buni, vreo 6 luni mi-a zis: te văd că ești măcinat, te văd te simt”, a povestit Jorge.

Salvat de soție

De altfel, tot ea i-a sugerat să meargă la terapie. Lucru care nu a fost neapărat bine primit de către artist. ”Și am început să vorbim. Și am vorbit și am vorbit și la un moment dat mi-a zis. Te-ai gândit oare că ai putea fi în depresie? Și eu eram: du-te, mă, ce e aia depresie? Și am zis că nu există. Problema e că eu făceam lucruri, dar nu ieșea nimic.

Și mi-a zis uite, hai să mergi la un terapeut. Nu am vrut prima dată, apoi ușor-ușor m-am dus. Și a fost cea mai bună decizie a mea. Nu reușeam să ies de acolo. Probabil ajungem într-o altă groapă în care fusesem înainte. Pentru mine experiența asta cu jelitul și luat timp să revii e cea mai importantă. După orice”, a mai spus el.