Soția lui Jorge a leșinat în biserică. Reacție neașteptată a artistului

Jorgea a fost căsătorit cu Alina Laufer, împreună cu care are o fetiță, Karina. După divorțul de prima soție, Jorge a ajuns în fața altarului cu Ramona Prodea, cu care are și un băiețel, David. În ziua în care au împlinit 10 ani de căsătorie, artistul a povestit că soția sa a leșinat în biserică de la emoții.

Jorge a mai spus că soția lui l-a făcut un om mai bun și că l-a învățat ce este dragostea, chiar dacă nimeni nu credea în relația lor.

„Acum 10 ani leșinai în biserică la cununia religioasă, acum leșin eu după tine. Look at us… nimeni nu credea în relația noastră, uneori poate nici noi, dar sufletele noastre au știut dintotdeauna. La mulți ani, soția mea celestă”, a fost mesajul publicat de artist pe pagina sa de Facebook.

Jorge a mai vorbit și despre divorțul de Alina Laufer. Artistul a declarat că i-a fost foarte greu să accepte că nu își poate vedea fiica de câte ori vrea și că și-a pierdut familia. El a mai spus că a trecut prin clipe îngrozitoare și când fosta soție i-a spus că vrea să plece cu fiica lor în America. Acesta nu se putea concentra nici la muzică.

„Da, uite o perioadă când a pleca Karina și s-a mutat doi ani în America cu mama ei, a fost cel mai dureros lucru la momentul respectiv. Pentru că nu mă așteptam să se întâmple asta mai ales că noi nu puteam să ne vedem atât de des. Dar faptul că a și plecat din țară, doi ani de zile în care nu ne vedeam. Am văzut-o de patru ori și vorbeam pe video call, când o lăsa maică-sa, a fost foarte dureros.

Adică doi ani de zile în care nu eram om, nici nu mă puteam concentra la ce am de făcut. Pe mine chestia asta m-a afectat. Parcă și știa că mă afectează atât de tare din moment ce făcea atât de des treaba asta. Dar am iertat, am lăsat în urmă, sunt mai atent ca niciodată la ce se întâmplă în jurul meu și la ce spune orice om în jurul meu, și în jurul copiilor mei”, a declarat Jorge, potrivit ciao.ro.