Joe Biden, moment stânjenitor pe scenă la Syracuse University

Fostul președinte al Statelor Unite, Joe Biden, a atras atenția marți în timpul unui eveniment oficial organizat la Universitatea Syracuse, după o glumă considerată de unii nepotrivită, în care a făcut o comparație între un membru de culoare al conducerii instituției și fostul președinte Barack Obama, potrivit Fox News.

Contextul evenimentului la care a participat Biden: revenirea la alma mater

Fostul președinte a revenit la Universitatea Syracuse, unde a studiat dreptul, pentru a participa la ceremonia de dezvelire a portretului său oficial. Acesta urmează să fie expus permanent în Law Library Reading Room din cadrul facultății de drept.

Evenimentul a avut un caracter festiv și comemorativ, reunind conducerea universității, studenți și invitați. În discursul său, Joe Biden a evocat perioada studiilor și impactul acesteia asupra parcursului său profesional și politic.

Remarca care a generat controverse

Momentul care a atras atenția a avut loc în timp ce Biden îi menționa pe liderii instituției prezenți la ceremonie. La un moment dat, el a spus:

„Întotdeauna vreau să mă întorc către un tip și să spun: ‘Barack, ce faci?’”, a spus Biden, stârnind râsete în sală.

Ulterior, l-a invitat pe scenă pe Jeffrey M. Scruggs, președintele Consiliului de Administrație al universității, adăugând:

„Simt că el ar trebui să stea în dreapta, iar eu în stânga.”

Remarca a fost percepută diferit în spațiul public. În timp ce unii comentatori au considerat-o o glumă lipsită de intenții negative, alții au criticat-o, invocând istoricul lui Biden de gafe publice și sugerând că momentul reflectă dificultăți legate de vârstă.

Reacții împărțite în mediul online

Clipul video al momentului s-a răspândit rapid pe rețelele sociale, unde reacțiile au fost polarizate. Criticii au catalogat declarația drept nepotrivită, în timp ce susținătorii au argumentat că a fost o glumă spontană, fără conotații ofensatoare.

De-a lungul carierei sale politice, Biden a fost frecvent asociat cu astfel de momente considerate stângace, ceea ce a alimentat dezbaterea publică și în acest caz.

Discursul lui Biden, reflecții personale și mesaj despre democrație

Dincolo de momentul controversat, discursul lui Biden a avut un ton personal și retrospectiv. El a vorbit despre influența familiei, a profesorilor și a colegilor asupra carierei sale și despre modul în care studiile juridice i-au modelat convingerile privind rolul legii în promovarea demnității și egalității.

Fostul președinte a făcut referire și la fiul său decedat, Beau Biden, subliniind impactul acestuia asupra valorilor sale publice. În final, Biden a insistat asupra importanței democrației și a responsabilității generațiilor viitoare de a o proteja.

„Sper ca, mult timp după ce nu voi mai fi, studenții care vor vedea acest portret să nu-și amintească de mine, ci de măreția și puterea democrației și de obligația lor de a o proteja”, a declarat acesta.

Evenimentul de la Universitatea Syracuse a combinat un moment simbolic din cariera lui Joe Biden cu un episod care a generat controverse publice. În timp ce discursul său a transmis un mesaj consistent despre democrație și responsabilitate civică, remarca improvizată a readus în atenție sensibilitatea declarațiilor publice ale liderilor politici și modul în care acestea sunt interpretate într-un context mediatic amplificat.

