Joe Biden condamnă evenimentele din Minneapolis: „Nu suntem o națiune care își împușcă cetățenii pe stradă”

Fostul președinte american Joe Biden a condamnat marți evenimentele petrecute în ultimele săptămâni la Minneapolis, precum și uciderea a doi cetățeni americani de către agenți federali, în timpul manifestațiilor împotriva prezenței poliției pentru imigrație: „Ceea ce s-a întâmplat la Minneapolis în ultima lună trădează cele mai fundamentale valori ale noastre ca americani. Nu suntem o națiune care își împușcă cetățenii pe stradă”, și-a început fostul președinte mesajul postat pe X.

Joe Biden este cel mai recent fost președinte al Statelor Unite care a criticat public împușcarea lui Alex Pretti de către agenți federali, afirmând că locuitorii statului Minnesota „au suferit destul din cauza acestei administrații”. Declarația sa vine în contextul unor poziții similare exprimate anterior de Barack Obama și Bill Clinton.

Alex Pretti a fost împușcat sâmbătă, la Minneapolis, de unul sau mai mulți agenți federali, incident care a declanșat un nou val de indignare la nivel național față de tacticile administrației Trump în campania de reprimare a imigrației.

Mesajul lui Biden face referire și la moartea prin împușcare a lui Renee Good, incident produs la începutul acestei luni, și solicită declanșarea unor „anchete complete, corecte și transparente”.

În declarația publicată pe platforma X, Joe Biden a scris:

„Ceea ce s-a întâmplat la Minneapolis în ultima lună trădează cele mai fundamentale valori ale noastre ca americani. Nu suntem o națiune care își împușcă cetățenii pe stradă. Nu suntem o națiune care permite ca oamenii să fie brutalizați pentru că își exercită drepturile constituționale. Nu suntem o națiune care calcă în picioare cel de-al Patrulea Amendament și tolerează ca vecinii noștri să fie terorizați. Oamenii din Minnesota au dat dovadă de tărie — ajutând membri ai comunității în circumstanțe de neimaginat, luând atitudine împotriva nedreptății atunci când o văd și cerând socoteală guvernului. Minnesotanii ne-au reamintit tuturor ce înseamnă să fii american și au suferit destul din cauza acestei administrații. Violența și teroarea nu își au locul în Statele Unite ale Americii, mai ales atunci când propriul nostru guvern îi vizează pe cetățenii americani. Nicio persoană nu poate distruge ceea ce reprezintă și în ce crede America — nici măcar un președinte — dacă noi, toți americanii, ne ridicăm și ne facem auziți. Știm cine suntem. Este timpul să arătăm asta lumii. Mai important, este timpul să ne arătăm nouă înșine”.

Casa Albă a atribuit responsabilitatea pentru aceste decese democraților și administrației Biden, invocând politici de imigrație considerate prea permisive. Totuși, imaginile video care surprind moartea lui Pretti contrazic declarațiile inițiale ale unor oficiali de rang înalt din administrația Trump, care îl descriseseră drept „terorist intern”. Un material video difuzat recent de CNN, care surprinde momentele premergătoare împușcării, a amplificat suspiciunile potrivit cărora versiunile oficiale prezentate inițial de guvern nu corespund realității.

Intervenția lui Biden vine la câteva zile după ce Barack Obama și fosta primă doamnă Michelle Obama au catalogat moartea lui Pretti drept „un semnal de alarmă pentru fiecare american, indiferent de partid, că multe dintre valorile noastre fundamentale ca națiune sunt tot mai des atacate”.

Mai mulți parlamentari democrați, alături de unii republicani, au cerut deschiderea unei anchete imparțiale. Senatorul Bill Cassidy a avertizat pe X că „credibilitatea ICE și a Departamentului pentru Securitate Internă (Department of Homeland Security – DHS) este în joc”.

La rândul său, senatorul Thom Tillis a transmis: „Orice oficial al administrației care se grăbește să tragă concluzii și încearcă să blocheze o anchetă înainte ca aceasta să înceapă aduce un deserviciu uriaș națiunii și moștenirii președintelui Trump”.

Luni, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a anunțat că DHS și Federal Bureau of Investigation – FBI investighează incidentul, în timp ce Vama și Protecția Frontierei SUA desfășoară o analiză internă a cazului.