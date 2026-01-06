International

Joe Biden are cea mai mare pensie dintre toți foștii președinți ai SUA. Cât încasează lunar

Comentează știrea
Joe Biden are cea mai mare pensie dintre toți foștii președinți ai SUA. Cât încasează lunarJoe Biden. Sursa foto: Facebook
Din cuprinsul articolului

Fostul președinte al SUA, Joe Biden, încasează cea mai mare pensie dintre toți foștii lideri americani, veniturile sale anuale ajungând la aproximativ 417.000 de dolari. Suma provine din două tipuri de pensie federală și depășește salariul președintelui SUA, de 400.000 de dolari, potrivit New York Post.

Biden are două tipuri de pensie

Potrivit unei analize realizate de National Taxpayers Union, Joe Biden are două tipuri de pensie, iar veniturile totale ajung la aproximativ 417.000 de dolari.

Suma depășește salariul de 400.000 de dolari primit ca președinte al SUA și este considerabil mai mare decât pensiile încasate de predecesorii săi.

Cum a ajuns la această sumă

Recordul stabilit de Biden se explică prin eligibilitatea sa pentru două tipuri diferite de pensii federale:

Cum aerisești corect casa pe ger fără să pierzi toată căldura. Greșeala comună pe care trebuie să o eviți
Cum aerisești corect casa pe ger fără să pierzi toată căldura. Greșeala comună pe care trebuie să o eviți
Cum să frânezi corect pe gheață și zăpadă. Trucuri simple
Cum să frânezi corect pe gheață și zăpadă. Trucuri simple
  • Pensia prezidențială: În baza Legii foștilor președinți (Former Presidents Act), toți foștii comandanți supremi primesc o pensie egală cu salariul anual al unui secretar de cabinet. Pentru anul 2025, această sumă este estimată la aproximativ 250.000 de dolari;
  • Pensia de parlamentar: Joe Biden a avut un mandat de 36 de ani în Senatul SUA și a ocupat funcția de vicepreședinte timp de opt ani. Ca urmare a acestui parcurs, el beneficiază de un plan separat de pensii destinat membrilor Congresului, care adaugă aproximativ 167.000 de dolari la venitul său anual.
Casa Albă

Casa Albă. Sursă foto: Pixabay

Pe lângă pensie, Biden beneficiază și de alte facilități plătite de contribuabili:

  • Buget pentru personal și birou;
  • Cheltuieli de călătorie și servicii medicale în facilități militare;
  • Pază pe viață din partea Secret Service.

Ce pensii primesc alți foști președinți ai SUA

Spre deosebire de Biden, majoritatea președinților recenți au avut cariere mai scurte în guvernul federal înainte de a ajunge la Casa Albă.

Barack Obama a avut un mandat de mai puțin de patru ani în Senat înainte de a ajunge președinte, astfel că pensia sa provine aproape integral din Legea foștilor președinți, estimată în prezent la aproximativ 236.000 de dolari.

Bill Clinton și George W. Bush primesc, la rândul lor, pensii semnificativ mai mici, întrucât nu au acumulat zeci de ani de vechime în sistemul federal de pensii.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

07:32 - Patru zodii cu horoscoape favorabile la început de an 2026
07:23 - America se schimbă: ierni dispărute, ape secate și natura tot mai tăcută
07:14 - Focuri de armă și atacuri cu drone la Caracas, după ce Delcy Rodriguez a depus jurământului ca președinte interimar a...
07:03 - Cum aerisești corect casa pe ger fără să pierzi toată căldura. Greșeala comună pe care trebuie să o eviți
06:54 - Programul slujbei de Bobotează din 6 ianuarie 2026, oficiată de Patriarhul Daniel
06:45 - Joe Biden are cea mai mare pensie dintre toți foștii președinți ai SUA. Cât încasează lunar

HAI România!

Serghei Mizil – Adevărul despre Nicu Ceaușescu! Partea a 3-a
Serghei Mizil – Adevărul despre Nicu Ceaușescu! Partea a 3-a
Mitică Dragomir, cel mai tare din parcare!
Mitică Dragomir, cel mai tare din parcare!
Secretarul personal al lui Ceaușescu rupe tăcerea: Lovitura de stat și ultimatumul lui Gorbaciov”
Secretarul personal al lui Ceaușescu rupe tăcerea: Lovitura de stat și ultimatumul lui Gorbaciov”

Proiecte speciale