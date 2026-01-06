Joe Biden are cea mai mare pensie dintre toți foștii președinți ai SUA. Cât încasează lunar

Fostul președinte al SUA, Joe Biden, încasează cea mai mare pensie dintre toți foștii lideri americani, veniturile sale anuale ajungând la aproximativ 417.000 de dolari. Suma provine din două tipuri de pensie federală și depășește salariul președintelui SUA, de 400.000 de dolari, potrivit New York Post.

Potrivit unei analize realizate de National Taxpayers Union, Joe Biden are două tipuri de pensie, iar veniturile totale ajung la aproximativ 417.000 de dolari.

Suma depășește salariul de 400.000 de dolari primit ca președinte al SUA și este considerabil mai mare decât pensiile încasate de predecesorii săi.

Recordul stabilit de Biden se explică prin eligibilitatea sa pentru două tipuri diferite de pensii federale:

Pensia prezidențială : În baza Legii foștilor președinți (Former Presidents Act), toți foștii comandanți supremi primesc o pensie egală cu salariul anual al unui secretar de cabinet. Pentru anul 2025, această sumă este estimată la aproximativ 250.000 de dolari;

: În baza Legii foștilor președinți (Former Presidents Act), toți foștii comandanți supremi primesc o pensie egală cu salariul anual al unui secretar de cabinet. Pentru anul 2025, această sumă este estimată la aproximativ 250.000 de dolari; Pensia de parlamentar: Joe Biden a avut un mandat de 36 de ani în Senatul SUA și a ocupat funcția de vicepreședinte timp de opt ani. Ca urmare a acestui parcurs, el beneficiază de un plan separat de pensii destinat membrilor Congresului, care adaugă aproximativ 167.000 de dolari la venitul său anual.

Pe lângă pensie, Biden beneficiază și de alte facilități plătite de contribuabili:

Buget pentru personal și birou;

Cheltuieli de călătorie și servicii medicale în facilități militare;

Pază pe viață din partea Secret Service.

Spre deosebire de Biden, majoritatea președinților recenți au avut cariere mai scurte în guvernul federal înainte de a ajunge la Casa Albă.

Barack Obama a avut un mandat de mai puțin de patru ani în Senat înainte de a ajunge președinte, astfel că pensia sa provine aproape integral din Legea foștilor președinți, estimată în prezent la aproximativ 236.000 de dolari.

Bill Clinton și George W. Bush primesc, la rândul lor, pensii semnificativ mai mici, întrucât nu au acumulat zeci de ani de vechime în sistemul federal de pensii.