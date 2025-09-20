Jeddah Tower, gigantul de pe malul Mării Roșii care va redefini orizontul

Pe malul Mării Roșii, o construcție de mari proporții începe să prindă contur, Jeddah Tower. Cu o înălțime planificată de peste un kilometru, clădirea va deveni cea mai înaltă din lume, depășind dimensiunile a trei Turnuri Eiffel puse unul peste altul și ale unui imobil de 40 de etaje.

Turnul Jeddah, cunoscut anterior sub numele de Kingdom Tower, este un zgârie-nori aflat aproape de finalizare în Jeddah, în Arabia Saudită.

La finalizare, va deveni cea mai înaltă clădire din lume, cu o înălțime de peste 1 kilometru și o suprafață totală construită de 530.000 de metri pătrați. Clădirea va include spații comerciale și rezidențiale, găzduind locuințe, hoteluri și birouri de lux.

Ideea construirii Turnului Jeddah a apărut în 2008, în perioada de planificare a proiectului, când înălțimea finală a clădirii nu fusese încă stabilită. Un lucru era însă decis, turnul urma să depășească Burj Khalifa în înălțime. În 2009 au apărut informații conform cărora construcția ar fi fost amânată din cauza crizei financiare globale din perioada 2008-2009.

Designul arhitectural folosit în prezent a fost realizat de arhitectul american Adrian Smith, același care a proiectat și Burj Khalifa. În cariera sa, Smith a fost implicat și în alte zgârie-nori de renume mondial, precum Trump International Hotel & Tower, Jin Mao Tower, Zifeng Tower și Pearl River Tower.

După o pauză de câțiva ani, lucrările la construcție au fost reluate în 2025, iar ritmul actual al progresului indică o finalizare a proiectului în jurul anului 2028. Ridicarea unui turn de peste un kilometru înălțime a necesitat soluții inginerești inovatoare și sofisticate.

Structura principală a turnului este alcătuită dintr-un nucleu central din beton de înaltă performanță, înconjurat de trei extensii care asigură stabilitatea necesară, eliminând necesitatea unor consolidări complexe. Tehnologia de pompare verticală a betonului a fost adaptată pentru a atinge înălțimi fără precedent, transportând materialul până la 800 de metri de la nivelul solului.

Pentru a facilita circulația apersoanelor în acest adevărat „oraș vertical”, turnul va fi dotat cu 59 de lifturi, unele cu cabine pe două niveluri, și cu scări rulante.