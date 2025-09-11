Social O clădire încărcată de istorie, scoasă la vânzare în stațiunea de la Marea Neagră care poate renaște







Pe litoralul românesc, o clădire emblematică a perioadei interbelice revine în atenție. Este vorba despre Vila Modernă, cunoscută ulterior drept Hotel Busola, situată în actuala stațiune Eforie Sud (denumită odinioară Carmen Sylva). Considerată în trecut „bijuteria arhitecturală” a zonei, construcția ridicată în anii ’30 este acum scoasă la vânzare, oferind șansa unei revitalizări după decenii de transformări, potrivit stiripesurse.ro.

În perioada interbelică, Carmen Sylva – nume ales după pseudonimul literar al reginei Elisabeta – a fost una dintre cele mai căutate destinații de pemalul Mării Negre. Poziționată între mare și lacul Techirghiol, stațiunea s-a dezvoltat ca un spațiu balnear modern, frecventat de medici, scriitori, politicieni și familii înstărite. Curele cu nămol, aerul marin și atmosfera cosmopolită au atras rapid atenția elitelor vremii.

În acest context a fost ridicată Vila Modernă, o clădire gândită să se distingă de casele tradiționale de vacanță. Construcția propunea o arhitectură sobră, dar elegantă, orientată spre confortul urban adaptat peisajului marin. Camerele spațioase cu vedere la mare, terasele largi și interiorul rafinat au transformat rapid imobilul într-un simbol al stațiunii.

Astăzi, imobilul – cunoscut sub numele de Hotel Busola – are o suprafață desfășurată de circa 2.500 mp și este amplasat pe un teren de aproximativ 3.000 mp, conform Storia. Cu trei etaje și aproximativ 60 de camere, clădirea dispune și de spații de recepție, restaurant și terase orientate spre mare. Structura de zidărie și beton armat, specifică construcțiilor interbelice, îi conferă rezistență, iar compartimentările permit atât utilizarea hotelieră, cât și transformarea în ansamblu rezidențial de lux sau centru cultural. În pofida degradării vizibile a finisajelor și tâmplăriei, starea generală a clădirii este considerată bună, iar restaurarea ar necesita doar investiții consistente pentru readucerea la standarde actuale.

După instaurarea regimului comunist și naționalizarea stațiunii, multe dintre vilele construite în perioada interbelică au fost preluate de stat și transformate în unități turistice, case de odihnă sau sanatorii. Vila Modernă a urmat același traseu, schimbându-și destinația și numele, devenind cunoscută drept Hotel Busola.

În timpul deceniilor comuniste, clădirea a funcționat în circuitul oficial al turismului de pe litoral. Spre deosebire de alte imobile care au suferit intervenții brutale și au pierdut complet trăsăturile originale, Busola a reușit să își păstreze parțial identitatea. Arhitectura sa amintește încă de eleganța interbelică, iar poziționarea privilegiată – chiar în centrul Eforiei Sud și la câțiva pași de faleză – a menținut clădirea printre reperele vizibile ale zonei.

Astăzi, punerea pe piață a imobilului readuce în discuție soarta patrimoniului arhitectural al litoralului românesc, un subiect adesea ignorat în ultimele decenii.

Eforie Sud a fost, în epoca interbelică, una dintre cele mai cochete stațiuni de pe malul mării. Vila Modernă făcea parte dintr-un ansamblu de clădiri moderne, pensiuni elegante și restaurante rafinate, care reflectau noile gusturi ale clasei de mijloc și ale elitei românești.

De-a lungul timpului, însă, multe dintre aceste construcții au dispărut. O parte au fost demolate, altele au fost lăsate în paragină, iar în locul lor au apărut clădiri noi, deseori lipsite de coerență arhitecturală. În acest context, Hotelul Busola rămâne una dintre puținele mărturii ale epocii interbelice, capabilă să transmită vizitatorilor fragmente din istoria stațiunii.

Povestea sa evocă un litoral diferit, în care turismul se baza pe discreție, rafinament și armonie cu peisajul. Vila Modernă a fost gândită să ofere un confort adaptat vremurilor, dar fără a pierde din vedere integrarea în peisajul natural al mării și al falezei.

Scoaterea la vânzare a clădirii deschide un nou capitol. Imobilul ar putea fi restaurat și reintegrat în circuitul turistic, devenind un punct de atracție pentru cei interesați de istoria interbelică a litoralului. Totuși, există și riscul demolării pentru a face loc unui proiect modern, ceea ce ridică întrebări despre lipsa unei strategii clare de protejare a patrimoniului arhitectural din stațiunile românești.

În alte zone din Europa, asemenea clădiri sunt restaurate și transformate în obiective turistice, tocmai pentru a oferi vizitatorilor experiențe autentice. În România, moștenirea interbelică este adesea lăsată în uitare sau sacrificată în fața intereselor imobiliare. Vila Modernă/Hotel Busola se află acum într-un punct de răscruce care poate decide dacă rămâne martor al unei epoci dispărute sau devine doar amintire.