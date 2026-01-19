Jaful de la Luvru, capturat de camerele de supraveghere. Imaginile au fost publicate

Posturile TF1 și France Télévision au difuzat duminică pentru prima dată imaginile jafului de la Muzeul Luvru din octombrie, la Paris. Înregistrările video, surprinse de camerele de supraveghere, oferă detalii clare despre modul în care a fost comis furtul.

Doi bărbați au fost surprinși în imagini, unul purtând cagulă neagră și vestă galbenă, iar celălalt îmbrăcat în negru cu cască de motociclist. Aceștia au pătruns în galeria Apollon, unde se aflau bijuteriile, trecând peste ușa-fereastră după ce au urcat cu un lift de marfă.

Unul dintre bărbați, înarmat cu un polizor, a atacat vitrina în care se afla diadema împărătesei Eugénie. Acesta a reușit să o sustragă după ce a lovit cu pumnii geamul vitrinei.

Unul dintre hoți a venit în ajutorul celui de-al doilea, care spărgea o vitrină alăturată. Amândoi au acționat rapid, coordonând furtul bijuteriilor din galeria Apollon.

Întregul incident a durat mai puțin de patru minute, sub privirile unor agenți neputincioși. Unul dintre ei a folosit o paletă de ghidare, fără a interveni, potrivit imaginilor difuzate de France Télévisions.

Prada sustrasă în jaful de la Muzeul Luvru a fost estimată la 88 de milioane de euro. Bijuteriile vizate, inclusiv diadema împărătesei Eugénie, au fost ridicate rapid de cei doi hoți, care au acționat în galeria Apollon, sub privirile agenților de securitate, potrivit imaginilor difuzate de France Télévisions.

Noël Corbin, șeful Inspecției Generale pentru Afaceri Culturale (Igac), a declarat la mijlocul lunii decembrie că hoții ar fi putut fi opriți „în 30 de secunde”. Intervenția eficientă ar fi limitat pierderile materiale, însă coordonarea rapidă a furtului a făcut imposibilă o reacție imediată.