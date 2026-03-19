Jador a confirmat despărțirea de Oana Ciocan. Ce planuri are manelistul

Jador a făcut primele declarații publice după informațiile apărute privind despărțirea de Oana Ciocan, confirmând că relația dintre cei doi s-a încheiat. Artistul a spus pentru Spynews că își va asuma responsabilitatea față de familie și copil.

În ultimele săptămâni, cântărețul a fost discret în aparițiile publice, evitând să clarifice zvonurile legate de o posibilă separare. Această tăcere a alimentat speculațiile din spațiul public, mai ales în contextul în care relația sa cu Oana Ciocan era intens mediatizată. Confirmarea despărțirii a venit însă direct din partea artistului, care a pus capăt incertitudinii.

Jador a declarat că prioritatea sa rămâne copilul pe care îl are împreună cu Oana Ciocan, subliniind că va continua să se implice activ în creșterea acestuia. În plus, artistul a menționat că își dorește să se asigure că familia sa are stabilitate, inclusiv din punct de vedere locativ și financiar.

„Da, ne-am despărțit. O să am grijă de copilul meu, o să am grijă de familia mea, o să îi dau o casă în care să stea și o să contribui constant pentru ca cel mic să aibă tot ce îi trebuie”, a declarat Jador.

Declarațiile sale sugerează că, deși relația de cuplu s-a încheiat, artistul intenționează să mențină o implicare constantă în viața copilului și a fostei partenere. Mesajul transmis a fost unul orientat spre responsabilitate și sprijin pe termen lung, fără referiri la conflicte sau tensiuni între cei doi.

Întrebat despre afirmațiile recente ale Oanei Ciocan, care a susținut că nu ar fi fost informată despre despărțire, Jador a evitat să ofere explicații suplimentare. Acesta a preferat să nu intre în polemici și a minimalizat importanța divergențelor de declarații, sugerând că fiecare parte are propria percepție asupra situației.

„Ea știe ce a spus, nu comentez mai mult. Sunt bine, sănătos, asta contează”, a adăugat artistul.

Jador și Oana Ciocan s-au căsătorit în decembrie 2024, după o relație intens mediatizată. Cei doi au împreună un băiețel în vârstă de aproximativ nouă luni, pe nume Avraam. Relația lor a început cu doar câteva luni înainte de logodnă, după participarea artistului la competiția „Survivor”, moment în care acesta și-a cerut partenera în căsătorie.

