Situația militară și diplomatică din Orientul Mijlociu rămâne extrem de tensionată, în contextul în care Israelul își menține poziția cu privire la prezența trupelor sale în partea de sud din Liban, conform Reuters.

Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a oferit clarificări cruciale miercuri, infirmând zvonurile conform cărora Statele Unite ar fi pus presiune pentru o retragere militară din regiune. Această clarificare vine pe fondul informațiilor că Iranul ar fi încercat să impună retragerea israeliană ca o condiție de bază în negocierile sale secrete sau oficiale cu Washingtonul.

Oficialul a subliniat că actualul status-quo reprezintă, de fapt, o victorie pe plan diplomatic pentru țara sa, în ciuda cerințelor venite din partea Teheranului și a aliaților săi regionali.

Israelul nu intenționează să își modifice strategia militară din Liban, indiferent de scenariile discutate la nivel internațional. Ministrul Israel Katz a explicat că mesajul transmis noii administrații americane a fost unul fără echivoc, axat pe securitatea națională și pe protejarea cetățenilor israelieni din zonele de frontieră.

„Am anunţat că, în orice caz, nu ne vom retrage şi la ora actuală - şi acesta este un succes diplomatic - nu există nicio exigenţă americană pentru ca Israelul să se retragă din Liban”, a afirmat Katz într-un interviu.

Ministrul Apărării a întărit ideea că partenerii strategici din Statele Unite cunosc foarte bine argumentele Israelului.

„Le-am indicat clar - premierul preşedintelui (Donald Trump) şi eu lui (Pete) Hegseth, secretarul apărării: suntem acolo pentru a proteja locuitorii din nordul Israelului”, a adăugat el, după ce a fost întrebat despre o eventuală retragere din Liban în cazul unei cereri ipotetice din partea SUA.

În completarea acestor declarații, premierul israelian Benjamin Netanyahu a anunţat că Israelul va rămâne în Liban atât timp cât va fi necesar.

În paralel cu declarațiile israelienilor, canalele diplomatice de la Washington sunt extrem de active. O oficialitate libaneză a menţionat că discuţiile de la Washington sunt în plină desfăşurare şi că subiecte specifice, precum crearea unor zone pilot, vor avea loc miercuri. Ea a adăugat că discuţiile se vor concentra pe un calendar al retragerii israeliene şi că orice plan va fi elaborat doar după încheierea acestei runde de tratative, în 25 iunie.

De asemenea, la nivelul conducerii de la Beirut se fac eforturi pentru a găsi o soluție de compromis care să implice și comunitatea internațională. Preşedintele libanez Joseph Aoun le-a transmis membrilor unei delegaţii germano-britanice că discuţiile despre zonele pilot sunt în desfăşurare şi aşteaptă aprobarea israeliană.

Pe de altă parte, influența Teheranului asupra deciziilor de la Beirut rămâne un factor de blocaj major în calea oricărui acord durabil. Organizaţia şiită libaneză Hezbollah, creată în 1982 de Gărzile Revoluţiei iraniene, i-a cerut constant guvernului de la Beirut să se retragă din discuţiile cu Israelul.

Iranul încearcă să folosească pârghiile diplomatice globale pentru a forța oprirea operațiunilor militare ale Israelului, incluzând acest aspect în discuțiile sale strategice cu SUA. Iranul a inclus o încetare a focului în Liban în acordul-cadru cu SUA, conform căruia Washingtonul, Teheranul şi aliaţii lor declară o încetare imediată şi permanentă a operaţiunilor militare pe toate fronturile, inclusiv în Liban, şi a promis să asigure integritatea teritorială şi suveranitatea Libanului.

Poziția inflexibilă a regimului de la Teheran a fost reafirmată și la nivelul reprezentanțelor diplomatice din Europa. Ambasadorul Iranului la sediul ONU de la Geneva a afirmat marţi că Libanul este o parte non-negociabilă a acordului şi că acesta include retragerea trupelor israeliene.