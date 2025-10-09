Israel, SUA, Qatar și Egipt încep misiunea de identificare a victimelor din Gaza

Un grup internațional format din Israel, SUA, Qatar și Egipt va fi înființat pentru a localiza corpurile ostaticilor morți în Gaza, ale căror locuri sunt încă necunoscute după intrarea în vigoare a încetării focului.

Potrivit unui demnitar turc citat de The Jerusalem Post, scopul echipei este de a aduce cât mai multe rămășițe ale persoanelor răpite înapoi în Israel, împreună cu ostaticii încă în viață, într-un interval de 72 de ore.

„Obiectivul nostru principal este să asigurăm că fiecare victimă este recuperată cu respect și demnitate”, a declarat sursa.

Potrivit surselor, echipa va fi dotată cu echipamente grele pentru a efectua săpături și demolări în zonele unde se presupune că se află rămășițele ostaticilor.

Scopul principal este identificarea și recuperarea acestora într-un interval de 72 de ore de la intrarea în vigoare a acordului. Același oficial turc a declarat:

„Echipa va coopera strâns cu autoritățile locale și organizațiile internaționale pentru a asigura o recuperare rapidă și sigură a victimelor.”

Acordul de încetare a focului ce va fi semnat pe 9 octombrie 2025 include mai multe puncte esențiale:

Încetarea imediată a ostilităților între Israel și Hamas.

Eliberarea tuturor ostaticilor israelieni și a prizonierilor palestinieni.

Retragerea parțială a trupelor israeliene din anumite zone din Gaza.

Permisiunea pentru livrarea ajutoarelor umanitare în Gaza.

Aceste măsuri sunt considerate un pas important către stabilizarea regiunii și reducerea tensiunilor. Un oficial american a declarat:

„Acest acord reprezintă un progres semnificativ în procesul de pace și reconstrucție a încrederii între părți.”, se mai spune pentru jpost.com

Comunitatea internațională a salutat acordul de încetare a focului și înființarea echipei internaționale pentru localizarea victimelor.

Organizațiile internaționale, precum ONU și Crucea Roșie, au oferit sprijin logistic și umanitar pentru implementarea acestuia.

Un reprezentant al ONU a menționat: