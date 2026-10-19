Republica Moldova. Un băiat de nouă ani a fost scos temporar din familie, după ce mama sa l-ar fi expus în repetate rânduri în ipostaze umilitoare în transmisiuni live pe TikTok. Femeia, din orașul Strășeni, riscă să fie decăzută din drepturile părintești. Potrivit autorităților locale, unele înregistrări ar surprinde momente în care copilul ar fi fost bruscat și înjurat de mamă, inclusiv atunci când o deranja în timpul transmisiunilor online.

Minorul a fost plasat pentru 45 de zile într-un serviciu de tip familial. Nu este pentru prima dată când familia ajunge în atenția autorităților.

Valentina Severin folosește TikTok de șapte ani. Femeia spune că își începe transmisiunile live încă de dimineață devreme, în timp ce își desfășoară activitățile cotidiene.

„La 4, 5 dimineața sunt în picioare. Intru pe live și beau cafeluța cu lumea”, povestește aceasta.

Întrebată cum reușește să gătească și să aibă grijă de copil în timp ce transmite online, femeia a explicat că își face treburile în timpul transmisiunilor.

„Totul fac în live. Nu mă sustrage mult, sigur că trebuie să atragi atenția la lume, la mesajele care-ți scriu”, a declarat Valentina Severin.

Femeia își crește singură copilul și a ajuns în atenția autorităților după mai multe sesizări privind comportamentul său față de băiat. Potrivit informațiilor prezentate de presă, unele videoclipuri ar surprinde momente în care aceasta l-ar fi bruscat și înjurat, inclusiv atunci când copilul o deranja în timpul transmisiunilor.

„L-am nițuit un pic și am strigat, am ridicat vocea”, a recunoscut femeia.

Pentru examinarea cazului a fost constituită o comisie multidisciplinară. Din aceasta fac parte un psiholog, un asistent social și viceprimarul orașului Strășeni.

Potrivit viceprimarului Ion Scobici, femeia a fost invitată în repetate rânduri la ședințe de evaluare. Sesizările vizau comportamentul acesteia față de copil și implicarea băiatului în activitățile sale online.

„Pe parcursul anului 2026, dumneaei a fost invitată de mai multe ori în cadrul ședințelor multidisciplinare, datorită sesizărilor care parveneau la Primărie. Și anume care vizau comportamentul ei față de copilul minor, care era implicat în mai multe sesiuni online. Acest lucru pentru copil este foarte nociv”, a declarat Ion Scobici.

Femeia a fost supusă unei evaluări psihiatrice și psihologice. Potrivit informațiilor prezentate în materialul jurnalistic, specialiștii ar fi constatat o dependență de TikTok, asociată cu dificultăți de organizare a timpului și de gestionare a activităților cotidiene, precum și cu tulburări de personalitate.

În urma evaluării cazului, autoritățile au decis că băiatul se află într-o situație de risc. Minorul a fost scos temporar din familie și plasat într-un serviciu de tip familial pentru 45 de zile.

Șefa Direcției Protecția Copilului și a Familiei din Strășeni, Natalia Stamati, afirmă că situația familiei este cunoscută de autorități de mai mult timp.

Potrivit acesteia, este pentru a treia oară când băiatul este scos din familie. Pe lângă expunerea copilului pe rețelele sociale fără acordul său, autoritățile au semnalat probleme legate de condițiile de trai și de modul în care acesta este educat.

„Mama copilului nu este pentru prima dată când ajunge în vizorul autorităților. Este pentru a treia oară când copilul este scos din familie. Pe lângă faptul că mama își expune copilul pe rețelele de socializare. Fără acordul acestuia, condițiile de trai, modul de educație sunt total incorecte în raport cu un copil minor”, a declarat Natalia Stamati.

Viceprimarul Ion Scobici atrage atenția și asupra riscurilor pe care le poate avea utilizarea excesivă a rețelelor sociale atunci când aceasta afectează relația dintre părinți și copii.

„Sunt cazuri când unii părinți uită de viața reală și trăiesc în mediul online”, a menționat acesta.

Potrivit autorităților locale, ședințele de judecată privind eventuala decădere a femeii din drepturile părintești ar urma să aibă loc în luna decembrie.

Până atunci, mama poate beneficia de consiliere psihologică și consultații psihiatrice. Totodată, aceasta trebuie să demonstreze că poate asigura protecția copilului și că nu îl va mai expune în ipostaze umilitoare pe rețelele sociale.

Există și posibilitatea ca băiatul să fie preluat de rude. Acest lucru ar putea avea loc dacă membrii familiei își exprimă intenția și depun o solicitare în acest sens.

Până la examinarea cazului în instanță, copilul rămâne plasat temporar în afara familiei, în cadrul măsurilor luate de autorități pentru protejarea sa.