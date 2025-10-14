Monden

Irinel Columbeanu, diagnosticat cu Alzheimer. Fiica lui a aflat prima

Irinel Columbeanu. Sursa foto: Arhiva EVZ
Irina, fiica fostului om de afaceri Irinel Columbeanu și a Monicăi Gabor, a oferit noi detalii despre starea de sănătate a tatălui său. Ea a anunțat că fostul milionar de la Izvorani a fost diagnosticat de medici cu Alzheimer.

Irina Columbeanu, despre separarea de tatăl său

Irina locuiește în prezent în Statele Unite, alături de mama sa, Monica Gabor, dar copilăria a petrecut-o în România, aproape de tatăl său. Tânăra a povestit că separarea a venit odată cu mutarea în SUA, iar perioada de cinci ani fără contacte directe a fost dificilă.

„Am crescut în România cu tati, fiind de nedespărțit. M-a îngrijit cât timp a fost posibil din punct de vedere financiar, dar la 11 ani a trebuit să mă mut în SUA cu mama. Din cauza lipsei resurselor și a absenței unui green card, nu ne-am mai văzut timp de cinci ani”, a declarat Irina.

Irina Columbeanu și Irinel Columbeanu.v1

Irina Columbeanu și Irinel Columbeanu. Sursa foto captură ecran

Irinel Columbeanu, diagnosticat cu Alzheimer

Irina a spus că revederea a fost emoționantă, dar că atunci a observat și că tatăl său are dificultăți de memorie și de concentrare. Tânăra a declarat că și-a dat seama că are Alzheimer și că l-a rugat să meargă la doctor.

„Umerii îi erau cocoșați, mișcările lente. Uita lucruri recente, își rătăcea obiectele și se încurca în vorbe. Alarmată, am început să citesc jurnale medicale și să ascult podcasturi despre sănătate, încercând să înțeleg ce i se întâmplă.

Pe măsură ce studiam, am devenit convinsă că manifesta simptome de Alzheimer cu debut precoce. După luni de rugăminți, diagnosticul a fost confirmat”, a explicat tânăra pentru Shoutout LA.

Alzheimer

Alzheimer / sursa foto: dreamstime.com

Fiica sa îl ajută

Descoperirea bolii tatălui a determinat-o pe Irina să se apropie de domeniul medical și de inovațiile tehnologice. Ea colaborează cu Dr. Newton Howard, fost profesor la Universitatea Georgetown, implicat în cercetări pentru tratarea Alzheimerului prin implanturi wireless.

„Am fost fascinată de ideea că o tehnologie simplă și minim invazivă ar putea stimula neuroplasticitatea și încetini declinul cognitiv. Gândul că ceva atât de accesibil l-ar putea ajuta pe tata m-a inspirat profund. Vreau să urmez Medicina și să contribui la progresul în domeniul neuroștiinței”, a declarat Irina Columbeanu.

În timpul ultimei vizite în România, Irina a povestit și despre locul unde tatăl său locuiește în prezent: un azil din Snagov, cu condiții modeste. Tânăra a spus că responsabilitatea față de tată este una pe care o simte personal și afectiv.

„Tata este responsabilitatea mea, pentru că este tatăl meu și îl iubesc necondiționat”, a spus fiica fostului om de afaceri.

Proiecte speciale