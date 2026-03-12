Economie

Investițiile nete în România au urcat cu 5% în 2025, anunță INS

Comentează știrea
Investițiile nete în România au urcat cu 5% în 2025, anunță INSLucrări de constructii. Sursă foto: Pixabay
Din cuprinsul articolului

Investițiile nete realizate în economia României au crescut cu 5% în 2025, atingând 216.453,8 milioane lei, iar în trimestrul IV avansul a fost de 7,7%, conform INS.

În 2025, investițiile nete în România au ajuns la 216.453,8 milioane lei

În anul 2025, investițiile nete realizate în economia națională au atins 216.453,8 milioane lei, înregistrând o creștere de 5% comparativ cu 2024, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS).

În anul 2025 investițiile nete realizate în economia naţională au însumat 216.453,8 milioane lei, în creştere cu 5,0%, comparativ cu anul 2024. În trimestrul IV 2025 investiţiile nete realizate în economia naţională au însumat 73.592,2 milioane lei, în creştere cu 7,7%, comparativ cu trimestrul IV 2024”, se arată în comunicatul INS.

Creșterea investițiilor pe ansamblul anului a fost susținută de toate componentele majore. Lucrările de construcții noi au avansat cu 6,1%, utilajele și mijloacele de transport cu 3,5%, iar alte cheltuieli de investiții au crescut cu 4,3%.

Cum a slăbit de fapt Gabriela Cristea. Care e rețeta secretă
Cum a slăbit de fapt Gabriela Cristea. Care e rețeta secretă
Evenimentul Istoric Nr. 96 Februarie 2026 analizează eșecul complotului care putea schimba lumea
Evenimentul Istoric Nr. 96 Februarie 2026 analizează eșecul complotului care putea schimba lumea
investiții

Investiții. Sursa foto: dreamstime.com

Investițiile în România, în trimestrul IV 2025, au accelerat față de aceeași perioadă din 2024

Trimestrul IV 2025 a adus o dinamică mai pronunțată, investițiile nete realizate în această perioadă însumând 73.592,2 milioane lei, ceea ce reprezintă o creștere de 7,7% comparativ cu aceeași perioadă a anului 2024. Această majorare s-a datorat tuturor elementelor de structură ale investițiilor. Lucrările de construcții noi au crescut cu 3,5%, utilajele (inclusiv mijloacele de transport) cu 7,6%, iar alte cheltuieli de investiții au înregistrat un salt semnificativ de 36,4%.

Conform INS, evoluția pozitivă din trimestrul IV reflectă o tendință generală de consolidare a investițiilor în economie, cu un aport important din partea cheltuielilor aferente altor tipuri de investiții, care au înregistrat cea mai mare creștere procentuală dintre toate componentele.

Care este semnificația datelor

Datele prezentate de INS arată că, în 2025, investițiile au continuat să se extindă la toate nivelurile, atât pe segmentul construcțiilor noi, cât și pe cel al utilajelor și al altor cheltuieli de capital.

Creșterea anuală de 5% indică o consolidare moderată, în timp ce ritmul din trimestrul IV, de 7,7%, evidențiază un avans mai rapid spre finalul anului.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

14:21 - Meci dificil pentru Djokovic: problemele de sănătate i-au complicat lupta cu Draper
14:10 - Cum a slăbit de fapt Gabriela Cristea. Care e rețeta secretă
14:04 - Evenimentul Istoric Nr. 96 Februarie 2026 analizează eșecul complotului care putea schimba lumea
14:00 - Povești cu lăutari, lăutărese și alte mădăline și magadleni
13:51 - Scandal între Viktor Orban și un politician român. S-au încăierat de la alegerile din Ungaria
13:44 - Când va avea loc nunta lui Taylor Swift și Travis Kelce. Pregătirile sunt în toi

HAI România!

Povești cu lăutari, lăutărese și alte mădăline și magadleni
Povești cu lăutari, lăutărese și alte mădăline și magadleni
Ce au cerut, de fapt, americanii? Hai live cu Turcescu
Ce au cerut, de fapt, americanii? Hai live cu Turcescu
Problema cea mai mare a galeriilor de artă: concurența neloială. „Atunci apar căpușele”
Problema cea mai mare a galeriilor de artă: concurența neloială. „Atunci apar căpușele”

Proiecte speciale