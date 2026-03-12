Investițiile nete în România au urcat cu 5% în 2025, anunță INS

Investițiile nete realizate în economia României au crescut cu 5% în 2025, atingând 216.453,8 milioane lei, iar în trimestrul IV avansul a fost de 7,7%, conform INS.

În anul 2025, investițiile nete realizate în economia națională au atins 216.453,8 milioane lei, înregistrând o creștere de 5% comparativ cu 2024, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS).

„În anul 2025 investițiile nete realizate în economia naţională au însumat 216.453,8 milioane lei, în creştere cu 5,0%, comparativ cu anul 2024. În trimestrul IV 2025 investiţiile nete realizate în economia naţională au însumat 73.592,2 milioane lei, în creştere cu 7,7%, comparativ cu trimestrul IV 2024”, se arată în comunicatul INS.

Creșterea investițiilor pe ansamblul anului a fost susținută de toate componentele majore. Lucrările de construcții noi au avansat cu 6,1%, utilajele și mijloacele de transport cu 3,5%, iar alte cheltuieli de investiții au crescut cu 4,3%.

Trimestrul IV 2025 a adus o dinamică mai pronunțată, investițiile nete realizate în această perioadă însumând 73.592,2 milioane lei, ceea ce reprezintă o creștere de 7,7% comparativ cu aceeași perioadă a anului 2024. Această majorare s-a datorat tuturor elementelor de structură ale investițiilor. Lucrările de construcții noi au crescut cu 3,5%, utilajele (inclusiv mijloacele de transport) cu 7,6%, iar alte cheltuieli de investiții au înregistrat un salt semnificativ de 36,4%.

Conform INS, evoluția pozitivă din trimestrul IV reflectă o tendință generală de consolidare a investițiilor în economie, cu un aport important din partea cheltuielilor aferente altor tipuri de investiții, care au înregistrat cea mai mare creștere procentuală dintre toate componentele.

Datele prezentate de INS arată că, în 2025, investițiile au continuat să se extindă la toate nivelurile, atât pe segmentul construcțiilor noi, cât și pe cel al utilajelor și al altor cheltuieli de capital.

Creșterea anuală de 5% indică o consolidare moderată, în timp ce ritmul din trimestrul IV, de 7,7%, evidențiază un avans mai rapid spre finalul anului.