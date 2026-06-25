Republica Moldova. Statul impune fondatorii companiei aeriene FlyOne să renunţe la afacere şi să o vândă unor terţe persoane din cauza investiţiilor suspecte. Totodată statul vrea să menţină pe piaţă activitatea FlyOne ca una de importanţă strategică.

Decizia a fost luată de Consiliul pentru Examinarea Investițiilor de Importanță pentru Securitatea Statului (CEIISS) în ședința din 22 iunie 2026. CEIISS a refuzat aprobarea investițiilor realizate de compania FlyOne „într-un domeniu de importanță pentru securitatea statului” și a dispus aplicarea clauzei de schimbare a controlului în termen de 90 de zile.

Compania aeriană Flavone aparţine fostului ministru al Justiţiei Vladimir Cebotari, un apropiat al oligarhului Vladimir Plahotniuc, condamnat la 19 ani de închisoare în dosarul fraudei bancare (Furtul miliardului).

FlyOne este declarată de către Serviciul Informații și Securitate (SIS) ca fiind asociată cu Vladimir Plahotniuc.

CEIISS nu a dispus suspendarea activității companiei și nici retragerea actelor permisive. FlyOne urmează să opereze în continuare cursele programate și să își onoreze obligațiile asumate față de pasageri, parteneri și alți agenți economici.

„Decizia vizează exclusiv aspectele ce țin de controlul investițiilor într-un domeniu de importanță pentru securitatea statului și nu afectează, la această etapă, continuitatea serviciilor prestate de companie”, a precizat CEIISS.

Totodată, Comisia a precizat că măsura adoptată are drept scop protejarea intereselor de securitate ale statului într-un domeniu strategic și asigurarea respectării legislației privind investițiile în sectoarele sensibile. „Pentru pasageri și partenerii comerciali ai companiei nu există modificări imediateCompania aeriană impusă să-şi schimbe proprietarii”, menţionează CEIISS.

Decizia de a impune proprietarii FlyOne să-şi vândă compania a fost luată în urma unei proceduri de examinare desfășurate pe parcursul a aproximativ 11 luni. Autoritățile au analizat modul în care compania și-a desfășurat activitatea.

CEIISS a solicitat în repetate rânduri informații și documente privind structura investițiilor, beneficiarii efectivi și tranzacțiile financiare dintre FlyOne Moldova și compania afiliată FlyOne Armenia. Potrivit concluziilor Consiliului, o parte dintre informațiile solicitate nu au fost prezentate integral.

De aceea, eventuala terță persoană urmează să solicite aprobarea CEIISS până la încheierea tranzacției.

Fondatorii FlyOne sunt soția lui Vladimir Cebotari, Maria Cebotari, sora lui Mariana Tabuică, Mircea Maleca și Ina Maleca. Iar administrator este Mircea Maleca, ex-directorul Autorităţii Aeronautice Civile (AAC)

Totuşi , Vladimir Cebotari are o implicare activă în gestionarea afacerii.

„Toate informațiile pe care ni le-au solicitat, noi le-am transmis. Nu cunoaștem ce le lipsește, ce informații nu le ajung, deși le-am scris în mai multe rânduri și le-am solicitat să ne invite, să avem o discuție, să înțelegem ce exact doresc, să le prezentăm ca să poată înțelege și să găsească răspunsurile la oricare întrebarea la care ar avea măcar un dubiu sau chiar și o simplă curiozitate.

Noi nu avem ce să ascundem față de autorități. În primul rând, vrem să înțelegem de la Consiliu ce nu le este clar și vrem într-o ordine foarte profesională, calmă și corectă să discutăm cu autoritățile”, a declarat Vladimir Cebotari pentru Ziarul de Gardă.

Fondată în septembrie 2015, în timpul când oligarhul Plahotniuc începuse acapararea puterii în Republica Moldova, Fly One SRL a cunoscut o dezvoltare rapidă. În aprilie 2016, compania a operat primele curse charter, iar în iunie a lansat prima cursă regulată de pasageri, către Moscova.

În august 2025, Vladimir Cebotari, fost ministrul al Justiției din perioada lui Plahotniuc și unul dintre fondatorii Partidului Democrat Modern (PDMM) a fost inclus în lista persoanelor în privința cărora există probe și informații care sunt asociate cu Vladimir Plahotniuc.

În lista respectivă a fost inclusă şi compania FlyOne, precum şi fondatorii ei.