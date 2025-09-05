Justitie Plahotniuc, pregătit de extrădare. Poliția caută compania aeriană pentru zborul securizat







Republica Moldova. După mai bine de o lună de detenție în Grecia, Vladimir Plahotniuc urmează să fie extrădat în Republica Moldova. Ministerul Justiției de la Atena a acceptat extrădarea fostului lider al Partidului Democrat, în urma deciziilor instanțelor elene. Informația a fost confirmată de avocatul Lucian Rogac, care a precizat că a fost anunțat în dimineața zilei de 4 septembrie despre hotărârea definitivă.

„Această decizie marchează o etapă finală pentru extrădarea în Republica Moldova. Asta în cazul în care nu parvin alte solicitări din partea autorităților din Republica Moldova”, a declarat apărătorul.

Procedura de transfer este deja în pregătire. Șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, a explicat că autoritățile moldovenești au la dispoziție 30 de zile pentru a organiza extrădarea. Aceasta trebuie să aibă loc printr-un zbor direct, sub escortă și cu măsuri sporite de securitate.

„De două zile am făcut solicitări companiilor aeriene, dar încă nu am primit răspunsul. Este nevoie de garanții și de locuri speciale în avion. Nu putem risca să fim acuzați de tratament inuman”, a precizat Cernăuțeanu.

Odată cu persoana extrădată, Grecia va transmite și bunurile confiscate, fapt ce ar putea accelera investigațiile de la Chișinău.

„Instituțiile elene vor transmite persoana și tot ce ține de aceasta, bunuri, documente, acte confiscate autorităților moldovenești. Plahotniuc va fi dus la Penitenciarul nr. 13 din Chișinău, unde procurorii urmează să decidă pașii următori.”, a confirmat șeful IGP.

Vladimir Plahotniuc a fost reținut pe 22 iulie, pe aeroportul din Atena, alături de fostul deputat Constantin Țuțu. Incidentul a avut loc în momentul îmbarcării, când Plahotniuc a prezentat un pașaport emis pe numele „Kirsanov”. Întâmplarea a stârnit suspiciuni deoarece un bărbat real cu acest nume, în vârstă de 59 de ani, figura într-o anchetă privind furtul de automobile de la o expoziție din vestul Atenei.

Neștiind contextul, Plahotniuc ar fi insistat, prin avocat, să i se restituie actul, fapt ce a atras și mai mult atenția autorităților elene. Graba cu care cei doi încercau să părăsească Grecia a sporit suspiciunile, iar la scurt timp, anchetatorii au decis să intervină.

O zi mai târziu, procurorii greci au emis mandate de arest pe numele lui Plahotniuc și al lui Țuțu. În paralel, autoritățile de la Chișinău au transmis trei cereri de extrădare. Prima a fost expediată imediat după reținere de către Procuratura Generală, a doua pe 8 august, pentru investigarea altor trei cauze penale, iar a treia cerere a fost depusă de Ministerul Justiției pe 4 august.

Pe 13 august, Curtea de Apel din Atena a aprobat prima cerere de extrădare. Ulterior, la sfârșitul lunii, instanța elenă a acceptat și cea de-a doua solicitare.

După prima decizie favorabilă extrădării, fostul lider al Partidului Democrat a difuzat un mesaj audio din închisoare. În înregistrare, Plahotniuc afirma că își dorește să fie adus în Moldova nu doar pentru a-și demonstra nevinovăția, ci și pentru a reveni în viața politică.

Poliția a dezvăluit anterior că Plahotniuc folosea cel puțin șapte identități diferite. Acesta deținea cetățenii din Ucraina, România și Rusia, dar și din state mai puțin obișnuite, precum Vanuatu sau Irak. În vila luxoasă unde locuia, au fost descoperite nu mai puțin de 21 de documente oficiale – pașapoarte, cărți de identitate și permise de conducere, emise de șase țări diferite.

La rândul său, Constantin Țuțu avea cinci acte false, toate emise de România și Bulgaria, pe numele „Sili Andrie”.

Conform presei elene, Plahotniuc neagă toate acuzațiile și afirmă că este victima unei persecuții politice. Totuși, autoritățile din Republica Moldova l-au plasat sub acuzare în mai multe dosare.

Fostul oligarh a fugit din țară în iunie 2019, imediat după ce Partidul Democrat a pierdut puterea. La scurt timp, pe numele său a fost emis un mandat de arest pentru spălare de bani, fiind vizat în scandalul denumit „Frauda Bancară” (2013-2015), prin care au fost sustrase peste 1 miliard de dolari din sistemul bancar moldovenesc.

Deși avocații săi contestă toate acuzațiile, procurorii au reușit deja să pună sub sechestru o vilă din Elveția și o cabană din Alpi, proprietăți atribuite lui Plahotniuc.