Internetul, capcana celor care vor să facă bani pe bursă. „Ponturile” care pot transforma investițiile în pierderi

Subiectul investițiilor la bursă a câștigat tot mai multă atenție în rândul oamenilor, mai ales datorită rețelelor de socializare, care le permit să acceseze rapid informații despre acțiuni, criptomonede sau fonduri mutuale, să urmărească experiențele altor investitori și să învețe din greșelile acestora. Totuși, nu tot ce circulă în mediul online poate fi considerat de încredere, iar recomandările luate fără context, opiniile neavizate sau „ponturile” virale pot duce rapid la pierderi financiare pentru cei care le urmează fără prudență. Adina Cristea, specialist în investiții la Investimental, atrage atenția că, pentru a naviga în siguranță în această lume digitală plină de sfaturi și recomandări, investitorii trebuie să verifice informațiile, să înțeleagă riscurile implicate și să apeleze întotdeauna la profesioniști autorizați atunci când iau decizii importante legate de banii lor.

Brokerul atrage atenția că rețelele de socializare au făcut investițiile mai vizibile și mai accesibile pentru publicul larg. Totuși, acesta avertizează că deciziile financiare nu trebuie luate doar pe baza sfaturilor online. Recomandările scoase din context, fără prezentarea clară a riscurilor sau cu interese ascunse, pot duce rapid la pierderi semnificative, iar cei care urmează aceste „ponturi” fără prudență își asumă riscuri inutile.

„Rețelele de socializare au avut, fără îndoială, o contribuție importantă la democratizarea accesului la investiții, la popularizarea acestui subiect și la creșterea nivelului general de educație financiară. Un avantaj real al acestui mediu este faptul că sunt prezentate experiențe personale, exemple concrete și lecții învățate în practică, nu doar concepte teoretice. Cu toate acestea, luarea deciziilor financiare propriu-ziseplecând de la social media nu este de dorit. În mediul online circulă frecvent recomandări fără context, fără o prezentare clară a riscurilor și, uneori, cu interese comerciale sau personale greu de identificat, iar investițiile făcute pe baza unor „ponturi” pot conduce la pierderi semnificative”, ne-a spus brokerul.

Adina Cristea, reprezentant al Investimental și broker cunoscut pe piața bursiera din România, recomandă ca investitorii să trateze social media doar ca pe o sursă de informare generală și inspirație, și nu ca pe un ghid de decizii financiare.

Ea subliniază că toate deciziile trebuie să se bazeze pe informații verificate și pe colaborarea cu un broker autorizat, transparent și cu suport real, iar investitorii trebuie să înțeleagă că riscurile fac întotdeauna parte din procesul investițional.

„De aceea, este recomandat ca investitorii să folosească social media ca sursă de informare generală și inspirație, dar să își bazeze deciziile pe informații verificate și pe colaborarea cu un broker autorizat, transparent și cu suport real. Indiferent de sursa de informare, este esențial ca investitorii să înțeleagă că decizia finală le aparține și că investițiile implică întotdeauna riscuri”, arată aceasta.

Ponturile virale – Mesaje de tip „Cumpără acum, va crește sigur!” sunt comune pe rețele sociale, dar rareori iau în calcul volatilitatea pieței sau istoricul companiei.

Recomandările fără context – Sfaturi generale, fără informații despre riscuri sau situația personală a investitorului, pot induce decizii greșite.

Influența intereselor ascunse – Uneori, cei care oferă sfaturi urmăresc câștiguri personale sau promovarea unor produse financiare

Mulți investitori începători au pierdut bani urmând astfel de recomandări, ignorând analiza și planificarea, mai spun cei din domeniu.

Un broker autorizat poate ajuta la: