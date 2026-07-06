Inteligența artificială nu mai este folosită doar pentru redactarea de texte sau generarea de imagini. Unele dintre cele mai mari companii din lume din industria alimentară și cosmetică utilizează deja AI pentru a crea produse noi, a testa ingrediente, a găsirețete inovatoare și chiar pentru a anticipa preferințele consumatorilor.

Grupuri precum Nestlé, Mondelez, L'Oréal și Haleon spun că inteligența artificială le ajută să reducă timpul necesar dezvoltării unui produs de la luni sau chiar ani la doar câteva săptămâni.

Potrivit Reuters, integrarea inteligenței artificiale în procesul de cercetare și dezvoltare vine într-un moment în care producătorii sunt obligați să inoveze mai rapid și să reducă costurile, pe fondul schimbării preferințelor consumatorilor.

AI este utilizată pentru identificarea unor combinații noi de ingrediente, simularea efectelor acestora și adaptarea rețetelor în funcție de disponibilitatea materiilor prime sau de cerințele pieței.

În unele cazuri, tehnologia propune chiar și rețete neobișnuite, pe care specialiștii le analizează ulterior înainte ca acestea să ajungă în faza de producție.

Compania franceză L'Oréal utilizează inteligența artificială în laboratoarele sale de aproximativ patru ani.

Potrivit lui Fabrice Megarbane, președintele diviziei de produse de consum, AI ajută cercetătorii să descopere noi molecule și să estimeze încă din faza de proiect efectele acestora asupra pielii și părului.

Un exemplu este dezvoltarea unui șampon care folosește colagen pentru a oferi volum părului, pornind de la molecule utilizate inițial în produsele pentru îngrijirea pielii.

„Poți merge mult mai repede imaginându-ți noi asocieri de molecule și noi beneficii ale moleculelor”, a explicat Fabrice Megarbane în cadrul unei conferințe organizate la Viena.

Și grupul Mondelez, proprietarul unor branduri precum Oreo, Cadbury și Toblerone, folosește inteligența artificială pentru dezvoltarea produselor.

Directorul de informații al companiei, Filippo Catalano, spune că AI schimbă fundamental modul în care sunt concepute rețetele.

Sistemul poate genera rapid mai multe variante de rețete, inclusiv combinații pe care un dezvoltator uman nu le-ar lua în calcul. Ulterior, experții aleg soluțiile cu cel mai mare potențial.

„Poți optimiza modul în care dezvolți rețetele”, a explicat Catalano.

Un alt avantaj important este reducerea numărului de mostre care trebuie produse înainte de lansarea unui nou produs.

Potrivit Mondelez, inteligența artificială a contribuit deja la dezvoltarea biscuiților Golden Oreo fără gluten și la o nouă formulă pentru Chips Ahoy.

Compania susține că aproximativ 60% dintre rețetele generate cu ajutorul AI pentru categoria biscuiților au obținut rezultate mai bune în ceea ce privește valoarea nutritivă, sustenabilitatea și costurile de producție.

În plus, inteligența artificială permite adaptarea rapidă a rețetelor atunci când apar probleme în lanțurile de aprovizionare sau când anumite ingrediente devin dificil de procurat.

Reprezentanții industriei spun că AI nu înlocuiește specialiștii, ci le oferă instrumente care accelerează procesul de cercetare și inovare.

„Capacitățile AI accelerează lucruri pe care le poți face deja, dar comprimă timpul de la luni la săptămâni sau de la ani la luni”, a declarat Filippo Catalano pentru Reuters.