Viitorul lumii este legat de agricultură, nu de inteligența artificială, a declarat Călin Georgescu, fost candidat la Președinția României, în timpul unei discuții despre agricultură desfășurate la Combinatul Agroindustrial Curtici. El a reluat și proiectul său „apă, hrană, energie”, pe care îl prezintă drept o soluție pentru dezvoltarea României.

Călin Georgescu a susținut că agricultura ar trebui să ocupe un loc central în strategia de dezvoltare a României și a pus acest domeniu în opoziție cu avansul inteligenței artificiale. Fostul candidat la Președinție a vorbit despre acest subiect în cadrul unei întâlniri desfășurate la Combinatul Agroindustrial Curtici.

„Vreau să fiu foarte clar: viitorul lumii este agricultura, nu inteligența artificială. Astăzi, când lumea se îndreaptă către un antihrist digital, agricultura românească este nu doar potențialul românesc de salvare și de prosperitate, ci este forma prin care România va ajuta o întreagă lume prin exemplu propriu. Nu poți mânca bani, ci doar produse agricole”, a afirmat Călin Georgescu, în timpul unei discuții despre agricultură la Combinatul Agroindustrial Curtici, difuzată de Agro TV.

Georgescu a reluat și proiectul „apă, hrană, energie”, despre care spune că îl promovează de mai bine de zece ani.

El susține că inițiativa nu reprezintă o propunere electorală, ci un proiect mai amplu în care agricultura ocupă un rol central.

„Indiferent ce se face astăzi în lume, hrană, apă, energie, proiectul de țară pe care eu l-am propus poporului român de mai bine de 10 ani nu este o formulă electorală, ci este arhitectura libertății și prosperității poporului român. Iar în mijlocul acestui program este agricultorul, care înseamnă nu doar producția vegetală, ci și animale și tot acest complex de factori pe care noi putem să-i punem în valoare, în primul rând pentru prosperitatea totală și completă a poporului și ulterior pentru exporturi”, a afirmat Georgescu.

Fostul candidat la Președinție a criticat și modul în care sunt administrate resursele de apă din România.

El a legat problemele din agricultură de cele existente în domeniul energetic și a susținut că lipsa investițiilor și administrarea defectuoasă contribuie la dependența de importuri.

„Administrezi apa, nu administrezi seceta. Este o mare diferență”, a spus acesta, susținând că lipsa investițiilor și administrarea defectuoasă obligă România să importe atât alimente, cât și energie.

Georgescu a pledat și pentru reducerea numărului de intermediari dintre producătorii agricoli și consumatori.

El a vorbit, de asemenea, despre dezvoltarea unor forme de finanțare autohtone destinate fermierilor.

„Țăranul român este regele neîncoronat al acestei țări”, a afirmat Georgescu, care a prezentat supraviețuirea României ca fiind legată de „încăpățânarea țăranilor” și a marilor fermieri de a continua să producă hrană.

Călin Georgescu s-a aflat sâmbătă în județul Arad, unde a vizitat Piața Pâncota. Ulterior, a mers la Curtici, unde s-a întâlnit cu omul de afaceri și agricultorul Dimitrie Muscă.

Duminică, Georgescu s-a aflat la Mănăstirea Prislop din județul Hunedoara, unde a mers la mormântul lui Arsenie Boca.