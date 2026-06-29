Ford a reangajat peste 300 de specialiști în controlul calității, după ce sistemele bazate pe inteligență artificială nu au reușit să atingă nivelul de expertiză al inginerilor cu experiență, potrivit Bussiness Insider.

Decizia vine după mai mulți ani în care constructorul auto american a investit în automatizarea proceselor și în utilizarea inteligenței artificiale pentru verificarea calității vehiculelor produse în fabricile sale.

Potrivit publicației americane, compania a constatat că, deși tehnologia poate identifica numeroase probleme și poate accelera unele procese, aceasta nu poate înlocui complet experiența acumulată de specialiști care au lucrat timp de decenii la dezvoltarea mai multor generații de automobile.

Inginerii readuși în companie au fost implicați atât în perfecționarea sistemelor AI, cât și în pregătirea noilor generații de angajați.

În ultimii ani, Ford a accelerat implementarea soluțiilor bazate pe inteligență artificială în mai multe domenii de activitate. În fabricile sale au fost instalate sute de camere inteligente și sisteme automate capabile să detecteze defecte de fabricație, cu scopul de a reduce costurile și de a crește productivitatea.

Strategia făcea parte dintr-un proces mai amplu de digitalizare, prin care compania urmărea să eficientizeze controlul calității și să reducă intervenția umană în anumite etape ale producției.

Rezultatele obținute au arătat însă că performanța algoritmilor depinde în mare măsură de datele folosite pentru antrenare și de experiența acumulată în timp de specialiștii din industrie.

Charles Poon, vicepreședinte pentru ingineria componentelor hardware ale vehiculelor la Ford, a explicat că inteligența artificială reprezintă un instrument valoros, însă eficiența acesteia este limitată de calitatea informațiilor pe care le primește.

„Inteligența artificială este un instrument fantastic, dar este la fel de bună ca informațiile pe care le folosești pentru a o antrena”, a declarat acesta, potrivit Bloomberg.

Oficialul companiei a recunoscut că Ford nu a reușit să valorifice suficient cunoștințele acumulate de inginerii veterani înainte ca mulți dintre aceștia să părăsească organizația.

„Am crezut, în mod greșit, că simpla introducere a inteligenței artificiale și alimentarea ei cu cerințele noastre de proiectare vor duce la un produs de înaltă calitate”, a mai spus Charles Poon.

Conform informațiilor, cei peste 300 de ingineri reangajați au un rol dublu în cadrul companiei. Pe de o parte, aceștia contribuie la îmbunătățirea modelelor de inteligență artificială prin transferul experienței acumulate în ani de activitate.

Pe de altă parte, ei îi pregătesc pe angajații mai tineri și transmit cunoștințe practice care nu pot fi extrase doar din documentația tehnică.

Experiența lor este considerată esențială pentru identificarea unor defecte subtile sau a unor situații care apar rar în procesul de fabricație, dar care pot influența calitatea finală a vehiculelor.

Cazul Ford evidențiază limitele actuale ale inteligenței artificiale în domenii unde experiența practică și expertiza acumulată în timp au un rol esențial.

Tot mai multe companii investesc în automatizare și în dezvoltarea sistemelor AI, însă specialiștii din industrie subliniază că performanța acestor tehnologii depinde de calitatea datelor și de cunoștințele oamenilor care le dezvoltă și le antrenează.

În prezent, multe organizații adoptă un model hibrid, în care inteligența artificială completează activitatea angajaților, fără a elimina nevoia de expertiză umană în procesele critice.