Social

Inteligența Artificială intră în echipamentele militare.Tehnologie din România, integrată pe vehiculele navale germane fără echipaj

Comentează știrea
Inteligența Artificială intră în echipamentele militare.Tehnologie din România, integrată pe vehiculele navale germane fără echipajSursa foto: Forțele Navale Române
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Tehnologia de inteligență artificială dezvoltată la Cluj-Napoca va fi utilizată pentru ghidarea vehiculelor militare navale produse în Germania, în urma unui memorandum de înțelegere semnat între compania OVES Enterprise și producătorul de tehnică de apărare Stark.

Conform datelor transmise marți, prima etapă a acordului prevede integrarea software-ului Nemesis AI pe vehiculele navale fără echipaj (USV) din gama VANTA, utilizate de forțele armate.

Ghidaj autonom în zone cu semnal GPS bruiat

Integrarea software-ului are ca scop menținerea capacității de navigație a vehiculelor militare în medii de luptă în care semnalul GNSS/GPS este blocat sau indisponibil. Tehnologia preia analiza datelor furnizate de senzorii de la bord pentru a permite: evitarea autonomă a obstacolelor în timp real; cCalcularea distanțelor până la țintele sau obiectele detectate; rularea operațiunilor navale fără intervenție umană directă.

Finanțare de 500 de milioane de euro de la NATO și fonduri de investiții

Parteneriatul vine pe fondul unei extinderi rapide a capacităților de producție militară autonomă în Europa. Producătorul german Stark, care furnizează deja muniție de tip loitering și platforme navale pentru Forțele Armate Germane (Bundeswehr), a securizat în iunie 2026 o finanțare de 500 de milioane de euro.

Capitalul atras de la Fondul de Inovare al NATO, Sequoia Capital și Founders Fund este direcționat către extinderea cercetării și producției de sisteme autonome aeriene, terestre și maritime, din care va face parte și componenta software furnizată din România.

Stiri calde

11:35 - Cei mai populari furnizori de jocuri de casino online

11:24 - Intervenție de urgență în Ploiești. Un dispozitiv suspect a fost găsit lângă un bloc

11:19 - „3 zile în septembrie”, în turneu prin România. Filmul lui Tudor Giurgiu ajunge în 19 orașe

11:10 - Ce se întâmplă cu emisiunea „Te cunosc de undeva!” după plecarea lui Pepe. Anunţul făcut de Alina Puşcaş

10:59 - Mesajele importante din WhatsApp vor fi mai ușor de găsit. Cum va funcționa „To You”

10:52 - Cum ajung mărfurile occidentale în Rusia prin Maldive. Documentele de transport dezvăluie traseul

HAI România!

Bogați în poze, datori în realitate: Capcana creditelor și iluzia bogăției

Bogați în poze, datori în realitate: Capcana creditelor și iluzia bogăției

Secretul japonez pentru a supraviețui în era vitezei

Secretul japonez pentru a supraviețui în era vitezei

Drogurile pun stăpânire pe România

Drogurile pun stăpânire pe România

Proiecte speciale