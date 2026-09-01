Tehnologia de inteligență artificială dezvoltată la Cluj-Napoca va fi utilizată pentru ghidarea vehiculelor militare navale produse în Germania, în urma unui memorandum de înțelegere semnat între compania OVES Enterprise și producătorul de tehnică de apărare Stark.

Conform datelor transmise marți, prima etapă a acordului prevede integrarea software-ului Nemesis AI pe vehiculele navale fără echipaj (USV) din gama VANTA, utilizate de forțele armate.

Integrarea software-ului are ca scop menținerea capacității de navigație a vehiculelor militare în medii de luptă în care semnalul GNSS/GPS este blocat sau indisponibil. Tehnologia preia analiza datelor furnizate de senzorii de la bord pentru a permite: evitarea autonomă a obstacolelor în timp real; cCalcularea distanțelor până la țintele sau obiectele detectate; rularea operațiunilor navale fără intervenție umană directă.

Parteneriatul vine pe fondul unei extinderi rapide a capacităților de producție militară autonomă în Europa. Producătorul german Stark, care furnizează deja muniție de tip loitering și platforme navale pentru Forțele Armate Germane (Bundeswehr), a securizat în iunie 2026 o finanțare de 500 de milioane de euro.

Capitalul atras de la Fondul de Inovare al NATO, Sequoia Capital și Founders Fund este direcționat către extinderea cercetării și producției de sisteme autonome aeriene, terestre și maritime, din care va face parte și componenta software furnizată din România.