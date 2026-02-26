Social

Instagram va alerta părinții dacă fiul sau fiica lor caută informații despre sinucidere. Unde vor fi trimise notificările

Instagram va alerta părinții dacă fiul sau fiica lor caută informații despre sinucidere. Unde vor fi trimise notificările
Instagram va notifica părinții care au activat supravegherea contului dacă fiul sau fiica lor caută frecvent informații despre sinucidere sau automutilare. Măsura este implementată în mai multe țări și include sfaturi și contacte de urgență, relatează AFP.

Instagram anunță o nouă funcționalitate menită să protejeze adolescenții care utilizează platforma. Începând de săptămâna viitoare, părinții care au activat supravegherea conturilor copiilor lor vor primi alerte dacă aceștia caută în mod repetat informații legate de sinucidere sau automutilare, potrivit unui comunicat oficial transmis joi.

Modalitățile de notificare și sprijin oferite de Instagram

Notificările vor fi trimise prin e-mail, SMS sau WhatsApp, în funcție de datele de contact furnizate la înregistrarea contului, dar și prin intermediul aplicației.

Odată ce alerta este primită, părinții vor avea acces la sfaturi dezvoltate împreună cu profesioniști în sănătate mintală și la un număr de contact de urgență pentru a interveni corespunzător.

Cum funcționează sistemul de alerte

Instagram a precizat că sistemul folosește un prag bazat pe numărul de căutări efectuate într-o perioadă scurtă de timp, dar acesta poate fi ajustat pe baza feedback-ului utilizatorilor. „Uneori, este posibil să notificăm părinții fără niciun motiv real de îngrijorare”, explică reprezentanții platformei, „dar credem, iar experții sunt de acord, că acesta este un bun punct de plecare.

Măsura va fi disponibilă inițial în Statele Unite, Regatul Unit, Australia și Canada, urmând ca alte regiuni să fie incluse mai târziu în acest an. Aceasta face parte dintr-o serie de inițiative lansate de Instagram pentru a proteja utilizatorii tineri, după ce platforma a creat în 2024 conturi dedicate adolescenților cu vârste între 13 și 18 ani, atribuindu-le implicit tuturor utilizatorilor din această categorie de vârstă.

Instagram

Instagram. Sursa foto: Pixabay

De ce a luat Instagram această decizie

Deciziile vin în contextul criticilor tot mai frecvente privind efectele negative ale rețelelor sociale asupra sănătății mintale a adolescenților. În ultimele luni, mai mulți tineri au murit prin suicid, iar procesele împotriva companiilor Google și Meta continuă la Los Angeles.

Reclamanții susțin că platformele au fost concepute pentru a-i face pe tineri dependenți, iar utilizarea acestora ar fi contribuit la depresie, anxietate și scăderea stimei de sine.

Prin implementarea acestor alerte, Instagram urmărește să ofere părinților instrumente pentru a interveni mai rapid în situații sensibile, menținând în același timp un echilibru între protecția minorilor și confidențialitatea utilizatorilor.

