Ingrid Istrate, CSM Onești, la Gala „Top 100 Femei de Succes”: „Susțin reabilitarea bazei și crearea unui complex sportiv internațional”

„Într-adevăr, vin din domeniul sportiv și ca fiecare om care activează într-un domeniu în care performanța a fost un vis, așa și eu, am avut o dorință, să fac din Clubul Sportiv Municipal Onești un un loc dedicat excelenței, un loc cu renume, căci a dat-o lumii pe NAdia Comăneci iar acum are o sală performantă. Acum, am un vis, calificarea sportivilor oneștenila Jocurile Olimpice de la Paris 2024. În același timp, țin foarte mult la un program al meu de suflet, la reabilitarea bazei și crearea unui complex sportiv internațional care să-i poarte numele NadieiComîneci. Acest vis îl am de peste 10 ani, iar în acest timp am adunat oameni de încredere lângă mine care mă susțin în demersul meu. Este un vis vis pe termen scurt, căci dorim să finalizăm acest proiect în anul 2026, cân întreg mapamondul va celebra 50 de ani de la primul 10 la gimnastică, 10-le Nadiei Comăneci. Dorim să tăiem panglica la 18 iulie 2026 alături de ea, acolo, la noi, la Onești. Copiii de acolo merită, sunt copii minunați, harnici și buni. Noi suntem mândri de toți. În cei 14 ani, avem peste 1000 de campioni”, spune Ingrid Istrate, directorul CSM Onești, pe scena premiilor Capital „Top 100 Femei de Succes”.

Clubul Sportiv de la Onești este unul dintre cele mai importante astfel de centre din țară. Acesta este locul unde Nadia Comăneci s-a format și s-a antrenat pentru celebra sa reușită în gimnastică. Însă istoria sportivă de la Onești merge mai departe căci, între anii 1962 -1989 s-au înființat cele 5 cluburi de performanţă.

Performanțe. Trecut, prezent și viitor

În prezent, una dintre cele mai importante realizări a reprezentat-o momentul analizei performanțelor sportivilor de la CSM Onești la nivel de club. „După analiza primilor doi ani din acest ciclu olimpic, 2020 – 2024, dar și a progresului performanțelor sportive, am realizat că putem avea la Paris, anul viitor, două sau chiar trei discipline sportive”, spune Ingrid Istrate, directorul Clubului Sportiv Municipal Onești, într-un interviu pentru Revista Capital.

Asta la nivel de performanțe, căci în ceea ce privește managementul, Ingrid Istrate este bucuroasă să declare că visul acesteia de peste 10 ani a fost împlinit. Este vorba despre reabilitarea bazei sportive, mai ales a Sălii de Gimnastică a Nadiei, cât și cea de lupte a lui Vasile Pușcașu. „Acum, avem doate șansele să obținem finanțarea de reabilitare a întregului complex”, adaugă directorul de la CSM Onești. Cu ajutor din partea oamenilor ce au crezut în ea și în visul ei, Ingrid Istrate a reușit să obțină peste 250.000 euro pentru a demara toată documentația necesară depunerii dosarului la Compania Națională de Investiții. Astfel, în spatele marilor performanțe, trebuie să existe și acest palier extrem de important reprezentat acum de echipa managerială.

Sporul este un element esențială pentru o societate sănătoasă, iar CSM Onești este un loc în care acest dicton este lege. „Pregătirea tinerilor sportivi este extrem de importantă. Sportul șlefuiește și formează caractere bazate pe valori si principii de viata, cum ar fi munca, onestitatea, perseverența, fair-play-ul, autodepasirea sinelui”, adaugă Istrat.

Gala Capital „Top 100 Femei de Succes”

Femeile lider ale României au fost premiate în cadrul Galei Capital Top 100 Femei de Succes, ce a avut loc joi, 22 iunie 2023, începând cu ora 19.30, la One Club și difuzată live pe pagina de facebook Capital România și pe canalul de Youtube HAI Romania.

Gala TOP 100 Femei de Succes reprezintă unul dintre evenimentele de tradiție organizate de revista Capital și este dedicată recunoaşterii meritelor și a implicării femeilor în dezvoltarea mediului economic, social, cultural, sportiv sau administrativ din România.