Economie Informații importante pentru toți românii care au credite. Calculele anunțate de BNR







Banca Națională a României (BNR) a anunțat o serie de decizii importante luate, menținând rata dobânzii de politică monetară pentru a asigura stabilitatea prețurilor și o creștere economică sustenabilă pe termen mediu. De asemenea, au fost păstrate ratele dobânzii pentru facilitatea de creditare și depozit, precum și nivelurile actuale ale rezervelor minime obligatorii.

BNR menține rata dobânzii de politică monetară

Consiliul de administrație al Băncii Naționale a României (BNR) a decis, în cadrul ședinței din 14 februarie 2025, menținerea ratei dobânzii de politică monetară la 6,50% pe an. De asemenea, au fost menținute și ratele dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 7,50% pe an și pentru facilitatea de depozit la 5,50% pe an. Totodată, BNR a decis să păstreze nivelurile actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei și în valută ale instituțiilor de credit.

Măsuri pentru stabilitatea prețurilor și creșterea economică sustenabilă

Deciziile luate de Consiliul de administrație al BNR au ca scop asigurarea și menținerea stabilității prețurilor pe termen mediu, contribuind astfel la realizarea unei creșteri economice sustenabile. Banca Națională reiterează importanța unui mix echilibrat de politici macroeconomice și implementarea de reforme structurale. De asemenea, utilizarea fondurilor europene pentru stimularea potențialului de creștere pe termen lung reprezintă un element esențial în menținerea stabilității macroeconomice și întărirea economiei românești, astfel încât aceasta să poată face față unor evoluții externe nefavorabile.

BNR rămâne vigilentă la evoluțiile economice interne și externe

În comunicatul oficial, BNR a subliniat că monitorizează cu atenție evoluțiile mediului economic intern și internațional și că este pregătită să utilizeze instrumentele de care dispune pentru a atinge obiectivul fundamental al stabilității prețurilor pe termen mediu. Banca Centrală va continua să asigure stabilitatea financiară a economiei românești în contextul unei economii globale în schimbare. Următoarea ședință a Consiliului de administrație al BNR privind politica monetară va avea loc pe 7 aprilie 2025.