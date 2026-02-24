Anularea alegerilor prezidențiale din 2024 a avut un efect pe termen lung: Sloganul s-a transformat în stare de spirit

Jurnalistul Dan Andronic a discutat, alături de invitații Victor Ciutacu, Alecu Racoviceanu și Mirel Curea, la podcastul „Contrapunct”, difuzat pe canalul de YouTube „HAI România”, despre influența pe care anularea alegerilor a avut-o asupra românilor, dar și despre dispersarea românilor, care s-a produs odată cu sloganul „Turul doi înapoi”.

În contextul incidentului care a avut loc la România TV, Dan Andronic a afirmat că lucrurile s-au radicalizat într-un asemenea mod încât nu mai pot fi chemate persoane din tabere diferite.

„Nu vi se pare că lucrurile s-au radicalizat la un mod la care ele, de fapt, nu mai pot fi? Adică nici nu mai pot să mai chem din tabere diferite cam ce vrea CNA. Pentru că lucrurile sunt de o violență, adică „Turul doi înapoi” s-a transformat din slogan în stare de spirit”, a spus acesta.

Victor Ciutacu a declarat că se ajunge într-un punct în care nu mai există soluții imediate și că nu poate fi oprită pur și simplu emisia.

„Ajungi la modul în care, la propriul, nu ai ce să faci. Nu poți să oprești pur și simplu emisia și să-i dai pe toți afară și după aceea să vorbești singur ca Mircea Badea restul de emisiune. Pentru asta îți trebuie și talent și îți trebuie și pregătire, că și Badea își pregătește emisiunea aia, dacă toată lumea, toți fraierii au impresia că Mircea e el băiat spontan și vorbește sigur. Uite ce făcea Simona. Zicea gata, îi tai Skype-ul lui Mardarovic, îl dau afară pe Pelican și îl dau afară. Și Lorincz a participat activ la povestea asta, nu? Și atunci ce faci, îi dai pe toți afară?”, a spus acesta.

„Acum, în locul CNA-ului, aș spune: De acum, la trei invitați, să ai și două rezerve. Când vezi ceva, bagi rezervele”, a completat Dan Andronic, ironic.

Jurnalistul Victor Ciutacu a făcut o comparație cu fotbalul și a arătat că inclusiv FIFA și UEFA se adaptează vremurilor, având mereu soluții de rezervă.

„Deci până și în fotbalul profesionist, pe vremea noastră, ca să zic așa că avem toți o etate, aveai voie de două schimbări. După asta a venit cu modificarea, s-au făcut trei. Acum sunt cinci. Deci vezi, până și în FIFA și în UEFA se adaptează vremurilor. Să mai ai o garnitură. Le-am mai zis eu la un moment dat: Măi, știi care-i treaba? Mai ținem în birou unul la mine, unul la Roxana Niculescu și dacă e nevoie le trimitem camere și îi băgăm la cadru de acolo. S-a ajuns la o radicalizare proastă”, a explicat jurnalistul.