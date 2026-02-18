Mircea Negulescu, pus la punct de Victor Ciutacu. Suma surprinzătoare pe care jurnalistul o are de încasat în urma procesului

Victor Ciutacu a obținut două hotărâri favorabile în instanță, după ce a câștigat atât procesul deschis de fostul procuror Mircea Negulescu, cât și pe cel intentat de Ancuța Cârcu. Jurnalistul de la România TV a anunțat pe Facebook rezultatele demersurilor sale judiciare.

Realizatorul TV a anunțat pe rețelele de socializare că instanța i-a dat câștig de cauză în litigiul inițiat de Mircea Negulescu, cunoscut în spațiul public drept „Portocală”, care l-a acționat în judecată susținând că i-ar fi afectat imaginea profesională.

„Astăzi am mai câștigat un proces, cel intentat de faimosul procuror Portocală. Pentru că i-aș fi șifonat imaginea de profesionist al dreptului. Pe cale de consecință, mai am de încasat încă 357 lei, pe lângă alți 357 lei după sentința la fond. Drept care Mircea Negulescu va primi o notificare în acest sens. Direct de la Oana Anghel, care se încăpățânează să nu-și abandoneze clientul damblagiu și cu gură mare. Sper că va plăti și nu va proceda aidoma colegului său de trust, infractorul eliberat condiționat”, a transmis realizatorul România TV.

În aceeași postare, Victor Ciutacu a anunțat că a obținut câștig de cauză și într-un alt dosar civil, de această dată în litigiul cu Ancuța Cârcu, instanța stabilind ca aceasta să îi achite suma de 357 de lei.

„Dacă tot veni vorba, am câștigat și ieri un proces civil, cel cu Ancuța Cârcu. Doamna lansată în viața politică de Corneliu Vadim Tudor și autorelansată pe piața cremelor de față care lasă cratere-n piele. Care a fost umflată de Miliție în acest sens. Am de luat și de la ea, va primi notificarea la adresă. Tot 357 lei îmi datorează și ea.

Una peste alta, când câștig, nu prea am de încasat. Când pierd, însă, mă cocoșează onoratele instanțe cu despăgubirile.. Zici că găsit bani pe stradă. Dar măcar, pe puterea precedentului, poate se mai abțin procesomanii. Deși mă cam îndoiesc…”, a transmis Victor Ciutacu pe rețelele de socializare.

Victor Ciutacu anunțase încă din 2024 că a fost dat în judecată de Mircea Negulescu, fost procuror DNA Ploiești, după ce, de-a lungul timpului, publicase mai multe dezvăluiri la adresa acestuia.

„Orice moment vine, evident, la un moment dat. Trebuia să se întâmple. După ce ani de zile și-a reprimat eroic pornirile, de la cea de a mă băga în arestul de la Câmpina și până la mă da în judecată, celebrul procuror Portocală mi-a trimis hârtie să ne vedem în instanță”, scria la acea vreme jurnalistul pe rețelele de socializare.

În contextul acestor dispute, Ciutacu făcea referire și la o înregistrare audio apărută în spațiul public în urmă cu șase ani, în care Mircea Negulescu ar fi afirmat că ar dori să îl încarcereze pe jurnalist la penitenciarul din Câmpina. Potrivit informațiilor apărute atunci, discuția ar fi avut loc între fostul procuror și un interlocutor.