Exclusiv. Victor Ciutacu, după ce instanța a anulat amenda CNCD: Mă bucur că s-a aplicat legea și nu presiunea

Curtea de Apel București a anulat amenda de 10.000 de lei aplicată de Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) pentru realizatorul TV Victor Ciutacu. El a fost inițial sancționat pentru afirmațiile făcute la România TV despre jurnalista Iulia Marin, decedată în aprilie 2023.

Hotărârea instanței prevede faptul că se „dispune anularea hotărârii CNCD nr 364/11.09.2024. Dispune obligarea pârâtului să plătească reclamantului suma de 50 de lei cu titlu de cheltuieli de judecată, constând în taxa judiciară de timbru. Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare, cererea de recurs urmând a fi depusă la Curtea de Apel Bucureşti”.

În septembrie 2024, CNCD decisese sancționarea lui Victor Ciutacu cu 10.000 de lei, după ce acesta a afirmat, într-un segment de emisiune, că jurnalista Iulia Marin era „tulburată psihic”. La momentul respectiv, Csaba Asztalos, președinte al CNCD, a declarat că afirmațiile „depășesc limitele libertății de exprimare și se încadrează într-un discurs de ură, prin care a creat o atmosferă ostilă, degradantă, umilitoare”.

Nu a fost singura sancțiune legată de emisiunile difuzate după moartea Iuliei Marin. În 2023, Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) a amendat postul România TV, unde activează Victor Ciutacu, cu 100.000 de euro pentru două ediții realizate de Victor Ciutacu în contextul decesului jurnalistei.

Iulia Marin a murit în aprilie 2023, la vârsta de 32 de ani. De-a lungul carierei, a scris pentru Adevărul, PressOne, Recorder, Gândul, iar în ultimii trei ani de viață a fost jurnalistă la Libertatea.

După pronunțarea deciziei Curții de Apel București, Victor Ciutacu a declarat în cadrul unui interviu pentru Evenimentul Zilei că a primit hotărârea „cu bucurie”.

„Am primit vestea cu bucurie, în ciuda notoriei mele neîncrederi în sistemul de justiție din România. Dar, uite, că mai există și judecători care judecă exact pe lege. Mă bucur că cineva mai și aplică legea în România și nu acționează la presiune”, a afirmat realizatorul TV.

Victor Ciutacu a precizat că nu a fost prezent la proces și că apărarea a fost gestionată integral de avocata sa. El a subliniat apoi că decizia nu este definitivă și anticipează un recurs.

„Se poate ataca la Înalta Curte de Casație și Justiție. Mă aștept să facă recurs. Sunt liberi să-l facă”, a declarat realizatorul TV în cadrul interviului pentru Evenimentul Zilei.

În opinia sa, sancțiunea aplicată de CNCD a creat un „precedent negativ”, iar hotărârea Curții de Apel vine acum și corectează această situație. „Precedentul era să i se închidă gura unor oameni pentru că i se pare cuiva sau pentru că e presiune publică”, a spus el.

Realizatorul TV a amintit în acest sens și o campanie publică de susținere a sancționării sale. Victor Ciutacu se referă la o petiție online inițiată după difuzarea emisiunii.

„Decizia CNCD-ului a fost dată în urma unei acțiuni de mare amploare de propagandă, în care Cătălin Tolontan a strâns aproape 4.000 de semnături cu petiții online care să mă condamne pe mine și să mă facă de râs în fața opiniei publice. Acela era cu adevărat un precedent periculos: hai să facem o petiție, strângem mii de semnături ca să închidem gura cuiva. Gura unuia nu e închisă decât dacă încalcă legea”, a menționat el.

Unul dintre principalele argumente invocate de Victor Ciutacu în apărarea sa este că afirmațiile sancționate i-ar fi fost atribuite eronat. El susține că o parte dintre declarațiile considerate discriminatorii aparțineau, de fapt, unui invitat din emisiune.

„Au fost profund scoase din context. Mi s-au pus în gură cuvinte pe care nu le-am rostit. Mai mult decât atât, mi-au pus mie în gură, inclusiv în hotărârea pe care au dat-o, o afirmație pe care a făcut-o invitatul meu, Răzvan Savaliuc. Și m-au citat pe mine”, amintește Victor Ciutacu.

Realizatorul TV afirmă că atât CNA, cât și CNCD ar fi avut la dispoziție înregistrarea integrală a emisiunii și transcrierea acesteia. „Ambele organisme au vizionat fragmentul în care Răzvan Savaliuc rostește cuvintele pe care le-am rezumat eu. În hotărâre, atât în amenda de la CNA, cât și în cea de la CNCD, cuvintele erau ale mele”, menționează el.

El descrie momentul respectiv drept o dezbatere între invitați referitoare la angajarea unei persoane cu probleme psihiatrice într-o profesie considerată stresantă.

„Era o dezbatere. Savaliuc spunea că el n-ar angaja o astfel de persoană, pentru că este o meserie stresantă, care te expune. De partea cealaltă, Bogdan Chiriac spunea că el ar angaja-o fără nicio problemă. Practic, dezbaterea era între Savaliuc și Chiriac. Eu eram la mijloc între ei”, își amintește Victor Ciutacu.

În acest context, el susține că sancțiunile ar reprezenta „un asalt și o încercare de subjugare și disciplinare a presei, indiferent de ce parte e presa respectivă”.

CNCD a considerat, în 2024, că afirmațiile lui Victor Ciutacu depășesc cadrul unei opinii sau al unei dezbateri și se înscriu într-un discurs discriminatoriu. În timp ce realizatorul TV susține că a fost vorba despre o dezbatere legitimă, iar sancțiunea ar fi fost rezultatul unei interpretări eronate și al presiunii publice.

Decizia Curții de Apel București schimbă, cel puțin temporar, datele juridice ale cazului. verdictul final va aparține Înaltei Curți de Casație și Justiție, dacă CNCD va formula recurs.