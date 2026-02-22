Actualitate

USR depune plângere la CNA, după ce Dumitru Pelican a spus, în direct, că USR-iștii ar trebui împușcați

USR depune plângere la CNA, după ce Dumitru Pelican a spus, în direct, că USR-iștii ar trebui împușcațiUSR. Sursa foto: captură video
USR va depune o sesizare la CNA după ce, într-o emisiune difuzată pe 21 februarie 2026 la România TV, un invitat a spus în direct că membrii și susținătorii partidului „ar trebui să se împuște”. Pe pagina personală de Facebook, deputatul Iulian Lorincz a detaliat cum au decurs lucrurile în studioul de televiziune.

USR a anunțat duminică, 22 februarie 2026, că va depune o sesizare la CNA, după un incident petrecut într-o emisiune transmisă în direct la România TV.

USR va sesiza CNA. Ce s-a întâmplat, de fapt, la România TV

Reprezentanții formațiunii au transmis, printr-un mesaj publicat pe pagina oficială de Facebook, că în cadrul emisiunii de sâmbătă seară unul dintre invitați a folosit un limbaj injurios și a formulat acuzații pe care partidul le califică drept calomnioase. În plus, invitatul ar fi spus în direct că „toți USR-iștii ar trebui să se împuște”.

Aseară s-a întrecut orice limită. USR va sesiza CNA”, au transmis reprezentanții partidului, precizând că apreciază drept inacceptabilă o astfel de formă de violență verbală pe posturile de televiziune.

Un nou sistem național de autentificare vamală, începând de luni. Cum se realizează accesul la aplicație
Văduva lui Cotabiță, reținută într-un dosar de proxenetism. Descinderi la saloane de masaj erotic din București. Update

Iulian Lorincz a povestit, pe Facebook, momentul din platou

La rândul lui, deputatul Iulian Lorincz a oferit detalii despre cele petrecute în studio. El a explicat că participarea reprezentanților USR la emisiuni televizate face parte din strategia de comunicare a partidului, chiar dacă există riscul unor atacuri verbale din partea altor invitați.

Cred că USR trebuie să folosească toate pârghiile posibile pentru a comunica cu cetățenii. Motiv pentru care participăm la aproape toate emisiunile unde USR este invitat”, a declarat deputatul.

Acesta a susținut că, în timpul dezbaterii, Dumitru Pelican ar fi folosit injurii și afirmații calomnioase pe parcursul întregii emisiuni. Potrivit lui Lorincz, afirmația privind împușcarea membrilor USR a fost făcută în direct. „Da, ați citit bine. Să fim împușcați. Este o amenințare fără scrupule, în direct”, a afirmat deputatul.

El a mai relatat că, după ce a condamnat public limbajul și atitudinea invitatului, acesta i-ar fi spus că îl „scoate din platou să-l bage cu capul în zăpadă”.

Iulian Lorincz

Iulian Lorincz, deputat USR. Sursa foto: facebook

USR, demers oficial către CNA, după emisiunea de la România TV

În urma incidentului, reprezentanții USR au anunțat că vor sesiza Consiliul Național al Audiovizualului. Partidul susține că astfel de declarații nu ar trebui să fie tolerate în spațiul public televizat.

Demersul urmează să fie formulat oficial către CNA, instituția responsabilă de monitorizarea conținutului audiovizual din România.

