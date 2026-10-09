Înființare PFA în 2026: acte, condiții și ce trebuie să verifici înainte să începi activitatea

Dr. Av. Radu Pavel atrage atenția că înființarea unui PFA, deși poate părea un proces simplu, presupune mai mult decât completarea și depunerea unor documente. Este esențial să se verifice dacă PFA-ul a fost înființat corect și în concordanță cu activitățile care urmează să fie desfășurate efectiv. Indiferent dacă activitatea PFA-ului se desfășoară online sau fizic, analiza trebuie să vizeze și alte aspecte, dincolo de lista actelor necesare și de eventualele costuri de înființare.

Alegerea corectă a codurilor CAEN, verificarea existenței unor condiții speciale de autorizare, stabilirea sediului profesional, existența unor avize suplimentare sau modul în care vor fi încheiate contractele cu clienții sunt doar câteva dintre elementele care pot influența desfășurarea legală și fără probleme a activității. O verificare atentă încă de la început, realizată de un avocat înființare PFA poate preveni situațiile în care, deși PFA-ul este înregistrat la Registrul Comerțului, activitatea concretă nu este acoperită în mod corespunzător de autorizările sau documentele existente.

Unul dintre cei mai importanți pași în înființare PFA este alegerea codului CAEN. Conform dispozițiilor art.16 alin. (1) din OUG nr. 44/2008, un PFA poate avea 5 Coduri CAEN care să reflecte obiectul de activitate al firmei. În unele cazuri alegerea codului CAEN poate fi o activitate simplă, însă există și situații în care activitatea prestată se află la granița dintre mai multe coduri, lucru care poate îngreuna situația.

În această situație, un avocat înființare PFA poate verifica dacă alegerea codului CAEN a fost făcută corect și dacă există un cadru legislativ special. De asemenea, acesta poate verifica dacă documentația este completă și dacă mai sunt necesare autorizații, avize sau chiar înscrierea într-un corp profesional. Acesta este unul dintre lucrurile care trebuiesc luate în calcul în procesul de deschidere PFA.

În funcție de obiectul de activitate al firmei, pot exista, pe lângă declarația privind condițiile legale de funcționare și alte declarații, precum cele sanitar -veterinare, de securitate de muncă sau de mediu. Un avocat înființare PFA vă poate asista în verificarea documentației necesare pentru deschidere PFA.

Conform dispozițiilor art.9 din OUG nr. 44/2008, sediul profesional al întreprinzătorul trebuie să fie declarat prin cererea de înregistrarea în registrul comerțului. Un aspect important de verificat este dreptul de folosință asupra spațiului. Actul normativ prevede ca titluarul întreprinderii să prezinte înscrisul care atestă dreptul de folosință asupra imobilului cu destinație de sediu profesional/punct de lucru.

În situația în care sediul profesional al unui PFA este stabilit într-un apartament sau într-o casă folosită ca locuință, dar nu se desfășoară efectiv activitate acolo, întreprinzătorul poate declara acest lucru, menționând că spațiul este folosit doar ca adresă oficială a PFA-ului.

În această situație, nu mai sunt necesare anumite formalități legate de asociația de proprietari și de schimbarea modului de folosință a spațiului, tocmai pentru că în locuință nu se desfășoară activitate economică propriu-zisă.

În ceea ce privește sediul profesional PFA, acesta poate fi stabilit în mai multe tipuri de spații, în funcție de modul în care urmează să fie desfășurată activitatea:

sediu profesional la domiciliul titularului, dacă acesta este proprietar;

sediu într-un imobil folosit în baza unui contract de comodat; sediu într-un spațiu închiriat;

sediu într-o locuință în care nu se desfășoară activitate economică – caz în care se poate depune declarația pe propria răspundere prevăzută de art. 9 alin. (2¹) din OUG nr. 44/2008;

sediu în care se desfășoară efectiv activitatea – de exemplu cabinet, atelier, salon sau birou;

punct de lucru separat de sediul profesional, dacă activitatea este desfășurată și într-o altă locație. Art. 8 din OUG nr. 44/2008 distinge inclusiv între activitatea desfășurată la sediul profesional, la punctele de lucru și în afara acestora.

Un avocat înființare firmă poate verifica dacă actul care stă la baza stabilirii sediului PFA conferă dreptul de folosință și dacă, în funcție de destinația imobilului și de activitatea desfășurată, apar obligații suplimentare privind acorduri, avize sau autorizații. De asemenea, cadrul legislativ impune anumite condiții speciale de funcționare, inclusiv în materie sanitară, sanitar-veterinară, de mediu sau de protecți amuncii, atunci când acestea sunt aplicabile.

Dacă situația imobilului prezintă anumite dificultăți, unele societăți de avocatură oferă și servicii de găzduire a sediului profesional, ceea ce poate fi util pentru persoanele care nu doresc sau nu pot să își stabilească sediul PFA la domiciliu ori într-un spațiu propriu.

Un avocat drept comercial poate verifica dacă relația contractuală dintre client și PFA reflectă o activitate independentă. Codul fiscal impune ca cel puțin patru dintre cele 7 criterii ale activității independente să fie îndeplinite. De asemenea, este important de menționat că nu este suficient ca persoana să fie înregistrată ca PFA și să emită facturi, dacă modul de lucru indică o relație de subordonare.

În acest mod pot fi prevenite o serie de probleme fiscale sau contractuale. O încadrare necorespunzătoare poate conduce la controale, diferențe de taxe și contribuții, accesorii fiscale sau litigii privind natura reală a raportului dintre părți. În concluzie, procesul de deschidere PFA poate părea unul simplu, fie că vorbim despre înființare PFA online, despre acte necesare PFA sau despre costuri înființare PFA. Dincolo de formalitățile administrative, este însă important ca PFA-ul să fie înființat corect și în concordanță cu activitatea care urmează să fie desfășurată.

Un avocat înființare PFA poate analiza documentele necesare, alegerea codurilor CAEN, situația sediului profesional și eventualele autorizații, dar și anumite riscuri juridice care pot apărea în desfășurarea activității. Astfel, verificarea încă de la început a modului în care este organizat PFA-ul poate contribui la desfășurarea activității în conformitate cu cerințele legale aplicabile.

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