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Incident grav la metroul din București: un copil ar fi ajuns sub tren la stația Constantin Brâncoveanu

Incident grav la metroul din București: un copil ar fi ajuns sub tren la stația Constantin BrâncoveanuSursă foto: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Un incident grav a avut loc marți dimineață, 20 octombrie, la stația de metrou Constantin Brâncoveanu din București, potrivit postului Radio România.

Copilul ar fi ajuns în fața garniturii de metrou când acesta intra în stație

Conform primelor informații transmise de ISU București-Ilfov și relatărilor martorilor, un copil ar fi ajuns în fața trenului în momentul în care garnitura intra în stație.

Evenimentul s-ar fi produs în jurul orei 10:40. La fața locului au fost trimise echipaje de intervenție, care încearcă să ajungă la copil și să îl scoată de sub tren.

La momentul publicării informațiilor, circumstanțele exacte ale incidentului nu erau cunoscute, iar starea copilului nu fusese comunicată oficial.

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Trafic blocat le metroul din București

În urma evenimentului, circulația metroului a fost afectată în zona stației Constantin Brâncoveanu. Potrivit informațiilor disponibile, garniturile nu circulau în acel moment, iar călătorii au fost evacuați din stație pentru a permite intervenția echipajelor și desfășurarea operațiunilor în condiții de siguranță.

Metrou

Metrou

Incidentul a provocat și o reacție emoțională puternică în rândul persoanelor aflate pe peron. O femeie care ar fi asistat la cele întâmplate a suferit un șoc emoțional și a avut nevoie de sprijinul celorlalți călători pentru a se calma.

Copilul s-ar fi aruncat pe șine când metroul intra în stație

Primele informații privind modul în care s-a produs incidentul provin de la martori, care susțin că minorul s-ar fi aruncat în fața trenului. Această versiune nu reprezintă însă o concluzie oficială, iar împrejurările în care copilul a ajuns pe șine urmează să fie stabilite de autorități.

Echipajele de intervenție continuau operațiunile la fața locului, iar circulația era perturbată în zona stației. Nu au fost comunicate, în informațiile inițiale, detalii despre identitatea copilului, vârsta acestuia sau eventuale împrejurări personale care ar fi putut preceda incidentul.

Autoritățile urmează să stabilească exact ce s-a întâmplat și să comunice informații suplimentare despre intervenție și consecințele incidentului asupra traficului de metrou.

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