Incident aviatic lângă centrala nucleară Paks din Ungaria

Avioane de vânătoare Gripen din Ungaria au fost ridicate de la sol după ce o aeronavă ușoară, despre care se presupune că a fost furată de pe un aerodrom din Kalocsa, s-a îndreptat spre centrala nucleară Paks, a anunțat ministrul Apărării de la Budapesta.

Potrivit ministrului Apărării din Ungaria, Romulusz Ruszin-Szendi, Forțele de Apărare Maghiare au detectat aeronava pe radar la scurt timp după decolare și au lansat imediat o pereche de avioane de vânătoare Gripen.

Centrala Nucleară Paks este o instalație special protejată. Aeronavelor civile le este interzis să intre pe o rază de trei kilometri în jurul amplasamentului sub o altitudine de 6.000 de metri, ceea ce face ca aeronava care se apropie să fie o problemă care necesită un răspuns militar imediat.

Incidentul s-a încheiat doar câteva minute mai târziu, când avionul ușor a efectuat o aterizare de urgență în zona Gerjen, potrivit ministrului. Avioanele de vânătoare Gripen au localizat aeronava avariată și ua rămas deasupra locului până la sosirea unui elicopter de salvare și a echipajelor de urgență de la sol.

Poliția și alte autorități relevante au participat, de asemenea, fiind lansate o inspecție și o anchetă la fața locului. Ministrul a declarat că, potrivit informațiilor disponibile la momentul respectiv, nimeni nu a fost rănit.

Agenția de presă maghiară HVG a relatat că aeronava era un Cessna 172, despre care se presupune că a fost luată de pe aeroportul Kalocsa de către un pilot aflat într-o stare de dezechilibru.

Conform raportului, bărbatul, născut în 2002, a aterizat cu aeronava într-un câmp din apropierea satului Gerjen. Rapoartele inițiale au fost diferite cu privire la faptul dacă aeronava s-a prăbușit într-un câmp de floarea-soarelui sau de porumb.

Aeronava ar fi fost avariată la aterizare, trenul de aterizare fiind rupt, iar avionul s-a oprit pe aripă, parțial înclinat într-o parte. Pompierii și un elicopter de salvare au fost trimiși la fața locului. Nu au fost dezvăluite alte detalii despre persoana care ar fi luat aeronava.

Ministrul Apărării a descris incidentul ca fiind o alertă neobișnuită, dar a spus că aceasta demonstrează importanța menținerii unei stări constante de pregătire.

El a subliniat secvența de detectare, răspuns, identificare și asistență în cazul unui incident, spunând că Forțele de Apărare Maghiare sunt pregătite să răspundă în orice moment, atât în ​​aer, cât și la sol.

Circumstanțele furtului aeronavei și ale tentativei de zbor spre Paks rămân în curs de investigare.