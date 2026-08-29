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Incident aviatic lângă centrala nucleară Paks din Ungaria

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Incident aviatic lângă centrala nucleară Paks din Ungaria
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Avioane de vânătoare Gripen din Ungaria au fost ridicate de la sol după ce o aeronavă ușoară, despre care se presupune că a fost furată de pe un aerodrom din Kalocsa, s-a îndreptat spre centrala nucleară Paks, a anunțat ministrul Apărării de la Budapesta.

Incident aviatic lângă centrala nucleară Paks din Ungaria

Potrivit ministrului Apărării din Ungaria, Romulusz Ruszin-Szendi, Forțele de Apărare Maghiare au detectat aeronava pe radar la scurt timp după decolare și au lansat imediat o pereche de avioane de vânătoare Gripen.

Centrala Nucleară Paks este o instalație special protejată. Aeronavelor civile le este interzis să intre pe o rază de trei kilometri în jurul amplasamentului sub o altitudine de 6.000 de metri, ceea ce face ca aeronava care se apropie să fie o problemă care necesită un răspuns militar imediat.

Avionul a aterizat forțat lângă Gerjen, în timp ce avioanele Gripen au rămas în aer

Incidentul s-a încheiat doar câteva minute mai târziu, când avionul ușor a efectuat o aterizare de urgență în zona Gerjen, potrivit ministrului. Avioanele de vânătoare Gripen au localizat aeronava avariată și ua rămas deasupra locului până la sosirea unui elicopter de salvare și a echipajelor de urgență de la sol.

Poliția și alte autorități relevante au participat, de asemenea, fiind lansate o inspecție și o anchetă la fața locului. Ministrul a declarat că, potrivit  informațiilor disponibile la momentul respectiv, nimeni nu a fost rănit.

Pilot ar fi furat Cessna de pe aerodromul Kalocsa

Agenția de presă maghiară HVG a relatat că aeronava era un Cessna 172, despre care se presupune că a fost luată de pe aeroportul Kalocsa de către un pilot aflat într-o stare de dezechilibru.

Conform raportului, bărbatul, născut în 2002, a aterizat cu aeronava într-un câmp din apropierea satului Gerjen. Rapoartele inițiale au fost diferite cu privire la faptul dacă aeronava s-a prăbușit într-un câmp de floarea-soarelui sau de porumb.

Aeronava ar fi fost avariată la aterizare, trenul de aterizare fiind rupt, iar avionul s-a oprit pe aripă, parțial înclinat într-o parte. Pompierii și un elicopter de salvare au fost trimiși la fața locului. Nu au fost dezvăluite alte detalii despre persoana care ar fi luat aeronava.

Incidentul de la Paks este investigat

Ministrul Apărării a descris incidentul ca fiind o alertă neobișnuită, dar a spus că aceasta demonstrează importanța menținerii unei stări constante de pregătire.

El a subliniat secvența de detectare, răspuns, identificare și asistență în cazul unui incident, spunând că Forțele de Apărare Maghiare sunt pregătite să răspundă în orice moment, atât în ​​aer, cât și la sol.

Circumstanțele furtului aeronavei și ale tentativei de zbor spre Paks rămân în curs de investigare.

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