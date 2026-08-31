Republica Moldova. Agitaţie şi panică la cea mai mare piaţă agricolă din Chişinău. Un incendiu puternic a cuprins o clădire de la intrarea de pe strada Armeană din Piaţa Centrală.

Se întâmplă peste zece ani, în acelaşi loc unde a fost devastatorul incendiu din fosta cafenea „La soacra”, care a ucis patru oameni. Iar cel puţin încă 17 persoane au fost rănite.

Autorităţile nu au anunţat dacă sunt victime în incendiul care a avut loc luni.

Zece echipaje de pompieri au avut nevoie de jumătate de oră pentru a localiza incendiul. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 11:07. Iar la 11:37 a anunţat că incendiul a fost localizat.

Focul a cuprins fațada și mansarda unei clădiri cu trei niveluri. Flăcările au distrus aproximativ 35 de metri pătrați din fațada blocului administrativ al Pieței Centrale, precm şi câteva buticuri din apropiere.

Pompierii au rămas la fața locului pentru lucrări de demontare și pentru stingerea completă a focarelor rămase. Cauza incendiului urmează să fie stabilită.

Martorii oculari susţin că totul s-a produs foarte repede. „Am auzit o bubuituă puternică. Apoi, în mai puţin de două minute, flăcările au cuprins clădirea. Flăcările erau de trei-patru metri”, ne-a mărturisit Vera, vânzătoare la Piaţa Centrală.

Unii martori spun că incendiul ar fi pornit din frizeria amplasată în clădirea respectvă.

Oncendiul de astăzi reaminteşte de un alt incendiu produs cu zece ani în urmă în acelaşi loc.

S-a întâmplat la 9 ianuarie 2016 în cantina „La Soacra” din Piața Centrală în urma exploziei unei butelii de gaz. Ulterior, autorităţile au constatat că au fost încălcate normele antiincendiare. Iar inspectorii au închis ochii la nereguli din cauza corupţiei.

A fost pornit un dosar penal. Administratorului cafenelei – Andrei Iarîna – s-a ales cu 6 ani de detenție în penitenciar de tip semniînchis.

Ludmila Boșcănean – specialist în cadrul Direcției municipale Comerț – a fost condamnată la 6 ani şi jumătate cu executare. La auzul sentinței, funcţionara a leşinat şi a fost dusă cu ambulanţa la spital.

Angajatul Centrului municipal de Sănătate Publică Vasile Toma a primit 6 ani şi jumătate de detenție.

Pompierul responsabil de verificarea cafenelei, Sergiu Popel, a primit şapte ani de pușcărie într-un penitenciar de timp semiînchis.