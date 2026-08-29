Incendiu puternic în Bulgaria. Zeci de turiști evacuați la Sozopol

Un incendiu izbucnit într-un restaurant din Sozopol, Bulgaria, a provocat panică în zona centrală a orașului și a dus la evacuarea a aproximativ 20-25 de persoane din hotelurile și unitățile de cazare aflate în apropiere, potrivit Novinite.

Flăcările și fumul dens au ajuns la clădirile din vecinătate, iar mai multe construcții au fost afectate.

Focul a fost semnalat în jurul orei 5:04, la restaurantul Apollon, situat pe strada Cherno More, în apropierea plajei centrale. Primele informații furnizate de Direcția Regională Burgas a Ministerului de Interne indică drept posibilă cauză o defecțiune la un frigider.

Restaurantul a fost distrus în totalitate. Potrivit pompierilor, incendiul a pornit din zona bucătăriei și s-a extins rapid către exterior. Flăcările au cuprins o structură din lemn, după care s-au propagat de-a lungul fațadei până la nivelurile superioare ale clădirii.

Incendiul nu s-a limitat la restaurant. Unele camere ale hotelurilor din apropiere au suferit pagube, iar o structură din lemn aparținând unei baze din zonă a Crucii Roșii Bulgare a fost, de asemenea, distrusă de foc.

Fumul gros și riscul ca incendiul să se extindă i-au determinat pe pompieri să ceară evacuarea persoanelor cazate în imediata apropiere.

Inspectorul Ivan Kirov, de la centrul operațional al pompierilor din Burgas, a declarat că între 20 și 25 de persoane au fost scoase din hoteluri și unități de vacanță și conduse într-o zonă sigură.

La intervenție au fost mobilizate trei autospeciale de pompieri. Echipajele au acționat atât pentru stingerea flăcărilor, cât și pentru limitarea propagării incendiului către clădirile din jur.

Printre persoanele aflate în zonă în momentul izbucnirii incendiului s-a numărat și cântăreața Nelly Rangelova. Artista era cazată la unul dintre hotelurile din apropiere și a povestit că evacuarea oaspeților a început în jurul orei 5:30.

„Se auzeau bubuituri, probabil de la buteliile de gaz”, a relatat aceasta.

Ulterior, într-o intervenție pentru postul bTV, artista a spus că turiștii nu primiseră încă permisiunea de a reveni în hotel.

„În acest moment, încă nu putem intra în hotelul nostru”, a declarat Nelly Rangelova.

Autoritățile bulgare urmează să stabilească exact împrejurările în care a izbucnit incendiul și valoarea totală a pagubelor. Deși flăcările au provocat distrugeri importante restaurantului și mai multor structuri din vecinătate, până la acest moment nu au fost raportate persoane rănite sau decese.