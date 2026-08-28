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Incendiu puternic la Autobaza STB Ferentari. Pompierii au trimis 10 autospeciale

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Incendiu puternic la Autobaza STB Ferentari. Pompierii au trimis 10 autospecialeincendiu hala / sursa foto: captură video
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Din cuprinsul articolului

Un incendiu puternic a izbucnit la o hală din cadrul Autobazei STB Ferentari, situată pe strada Pășunilor, în Sectorul 5 al Capitalei. Pompierii au intervenit cu un dispozitiv amplu, după ce primele echipaje ajunse la fața locului au constatat că flăcările se manifestau în interiorul construcției, iar în zonă era degajat fum dens, potrivit Inspectoratului General pentru Situatii de Urgențe.

Potrivit informațiilor transmise de pompieri, incendiul prezenta posibilități de propagare, motiv pentru care forțele de intervenție au fost suplimentate. Misiunea este în desfășurare, iar echipajele acționează pentru localizarea și lichidarea incendiului.

Zece autospeciale mobilizate la locul incendiului

Pentru stingerea focului au fost trimise 10 autospeciale de stingere cu apă și spumă. La intervenție participă, de asemenea, o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime, o autospecială de descarcerare și un echipaj SMURD.

Mobilizarea unui număr mare de echipaje are ca scop atât stingerea incendiului, cât și limitarea riscului ca flăcările să se extindă la alte construcții sau zone din apropiere.

Pompierii continuă intervenția în condiții dificile, în contextul în care focul se manifestă în interiorul halei, iar fumul dens a fost vizibil în zonă.

Hala afectată ar fi fost folosită ca spălătorie

Din primele informații, construcția afectată de incendiu ar avea destinația de spălătorie. Autoritățile urmează să stabilească, după finalizarea intervenției, amploarea pagubelor și împrejurările în care a izbucnit incendiul.

sursa: Facebook

Până în acest moment, nu există informații privind persoane rănite sau victime. Echipajul SMURD se află la fața locului pentru a interveni, dacă situația o va impune.

Intervenția pompierilor, dinamică

Intervenția pompierilor rămâne dinamică, iar autoritățile vor transmite noi informații pe măsură ce situația de la Autobaza STB Ferentari va fi clarificată și incendiul va fi lichidat complet.

Prioritatea echipajelor este stingerea incendiului și prevenirea extinderii flăcărilor. Cauza izbucnirii focului și amploarea pagubelor vor fi stabilite ulterior de autoritățile competente.

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