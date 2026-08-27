Un urs negru a intrat într-o stație de pompieri din Colorado Springs și a plecat cu o geantă cu echipament, totul fiind surprins de camerele de supraveghere ale clădirii, potrivit upi.com.

Incidentul a avut loc la Stația 16 a Departamentului de Pompieri din Colorado Springs, iar imaginile au fost făcute publice în ultimele zile de pompieri. Filmarea îl arată pe animal intrând în zona garajului, apropiindu-se de o geantă lăsată în interior, apoi ieșind cu aceasta în gură.

Momentul a atras atenția prin locul în care s-a produs. Ursul a ajuns direct în spațiul folosit de pompieri, fără să pară speriat de clădire sau de obiectele din jur.

După ce a găsit geanta cu echipament, animalul a apucat-o și a plecat. Potrivit relatărilor din presa locală, Departamentul de Pompieri din Colorado Springs a publicat imaginile pe rețelele sociale și a tratat episodul cu umor, referindu-se la vizitatorul neobișnuit drept „Smokey”, fără a putea confirma însă că acesta este un anumit urs cunoscut autorităților.

Nu este clar, potrivit informațiilor publicate până acum, dacă geanta cu echipament a fost recuperată ulterior.

Incidentul vine într-o perioadă în care autoritățile din Colorado atrag atenția asupra numărului mare de întâlniri dintre oameni și urși.

La sfârșitul verii, urșii negri intră într-o perioadă în care caută intens hrană pentru a acumula rezerve înainte de iarnă. Din acest motiv, animalele pot ajunge mai des în apropierea locuințelor, hotelurilor, spațiilor comerciale sau altor clădiri în care pot găsi surse de hrană.

Colorado Parks and Wildlife le recomandă locuitorilor să țină gunoiul și alimentele în locuri securizate, să nu lase hrana animalelor de companie afară și să îndepărteze hrănitoarele pentru păsări în perioadele în care urșii sunt activi.

Autoritățile mai recomandă curățarea grătarelor și scoaterea gunoiului doar în ziua colectării. Dacă o persoană întâlnește un urs, specialiștii recomandă să facă zgomot pentru a-l determina să se îndepărteze și să evite apropierea animalului.

Fenomenul este urmărit atent de autoritățile statului. Colorado Parks and Wildlife primise, până la 13 august, peste 6.000 de raportări legate de prezența urșilor, un număr aproape dublu față de perioada similară a anului trecut, potrivit datelor citate de presa locală.

În regiunea de sud-est a statului, din care face parte și Colorado Springs, numărul raportărilor a crescut semnificativ. Oficialii au intensificat campaniile de informare pentru a-i ajuta pe locuitori să reducă situațiile în care urșii ajung să caute hrană în apropierea oamenilor.

Incidentul de la Stația 16 nu a avut consecințe asupra oamenilor, însă imaginile au devenit rapid populare. Dincolo de scena neobișnuită surprinsă de camere, cazul este și un nou exemplu al frecvenței cu care animalele sălbatice ajung în zonele locuite din Colorado.