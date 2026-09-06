Incendiu pe calea ferată lângă Capitală. Circulația trenurilor, afectată

Circulația trenurilor a fost afectată duminică în două zone diferite ale țării, după izbucnirea unor incendii. La Buftea, focul a cuprins locomotiva unui tren tehnologic, iar între Drăgănești Olt și Radomirești traficul a fost oprit temporar din cauza fumului dens produs de un incendiu de vegetație, potrivit CFR SA.

În ambele cazuri au intervenit pompierii, iar circulația trenurilor a fost restricționată pentru desfășurarea operațiunilor în condiții de siguranță.

Primul incident s-a produs în jurul orei 14:30, în stația CF Buftea, la linia 4. Potrivit CFR SA, incendiul a izbucnit la locomotiva trenului nr. 91108.

Garnitura este operată de CFR SA și este formată din vagoane dozatoare folosite pentru transportul pietrei sparte. Pentru ca echipajele de pompieri să poată interveni fără riscuri, instalația de electrificare a fost scoasă temporar de sub tensiune.

Măsura a fost aplicată pe distanța Periș-Chitila, pe ambele fire de circulație.

CFR SA a anunțat că scoaterea de sub tensiune a liniei de contact a fost necesară pentru protejarea pompierilor care acționau în zona incendiului.

Măsura a eliminat riscul electric pe durata intervenției.

„În aceste condiții, circulația feroviară pe distanța Periș – Chitila este afectată temporar, până la finalizarea intervenției și îndeplinirea condițiilor tehnice necesare pentru repunerea sub tensiune a liniei de contact”, transmite compania.

Circulația urma să revină la normal după stingerea incendiului și după verificarea instalațiilor.

Un al doilea incident a afectat circulația feroviară în județul Olt Duminică, traficul a fost oprit temporar pe ambele fire între Drăgănești Olt și Radomirești. De această dată, problema a fost provocată de un incendiu de vegetație izbucnit în apropierea căii ferate. Fumul dens produs de foc a redus vizibilitatea în zona infrastructurii feroviare.

Potrivit Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR” S.A., circulația a fost întreruptă începând cu ora 15:10.Măsura a fost luată din motive de siguranță, întrucât fumul provenit de la incendiul de vegetație afecta vizibilitatea.

La fața locului au fost trimise echipaje de pompieri pentru localizarea și stingerea focului. Traficul feroviar urma să fie reluat după reducerea riscului și după îndeplinirea condițiilor necesare pentru circulația în siguranță pe ambele fire.

Cele două incidente nu au aceeași cauză: la Buftea incendiul a izbucnit la locomotiva unui tren tehnologic, în timp ce între Drăgănești Olt și Radomirești circulația a fost oprită din cauza fumului provenit de la un incendiu de vegetație.