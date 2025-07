Incendiu într-un tren din Italia. Doi români, la un pas de tragedie

Un tren care circula pe ruta Napoli–Sorrento a fost cuprins de flăcări luni, 21 iulie, provocând clipe de groază pentru zecile de pasageri aflați la bord, printre care se aflau și doi turiști români. Incidentul a avut loc între stațiile Torre Annunziata și Pioppaino, iar din primele informații, un incendiu izbucnit pe acoperișul unui vagon a forțat oprirea de urgență a garniturii.

În lipsa unei reacții rapide din partea personalului feroviar, călătorii au fost nevoiți să reacționeze pe cont propriu. Fumul dens și scânteile puternice care ieșeau din zona superioară a trenului au declanșat panică generală. Unii dintre pasageri au spart geamurile vagoanelor pentru a putea ieși, în timp ce strigau cu disperare cerând oprirea trenului: „Stop the train!”.

Martorii spun că, pentru câteva minute, vehiculul a continuat să meargă, în ciuda focului care se extindea. În cele din urmă, garnitura s-a oprit în apropierea unei stații, permițând oamenilor să coboare.

Printre cei care au asistat la incident se aflau și doi cetățeni români. Ilinca Marcu, aflată în tren alături de alți turiști, a povestit momentul exploziei și atmosfera tensionată care s-a instalat imediat: „Mergeam spre Pompei și deodată am auzit sunete ca de pietre care cad. Au fost scântei, iar apoi a explodat o baterie, foarte aproape de noi. A început să iasă fum și am simțit miros de ars. Lumea a început să țipe și să încerce să iasă cât mai repede. Trenul nu oprea și asta ne-a înspăimântat cel mai tare.”

În urma incidentului, mai multe ambulanțe au fost trimise la fața locului. Deși nimeni nu a decedat, câțiva pasageri au suferit arsuri ușoare, în special la nivelul picioarelor.

Primele investigații, publicate de Napoli Today, arată că incendiul ar fi fost provocat de un scurtcircuit în sistemul electric al vagonului. Temperaturile ridicate ar fi contribuit la defectarea echipamentului. Surse din presa locală subliniază că trenurile care circulă pe această rută sunt vechi și prost întreținute.

