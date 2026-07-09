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Incendiu de proporții în Mamaia. Două beach bar-uri au fost distruse de flăcări

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Incendiu de proporții în Mamaia. Două beach bar-uri au fost distruse de flăcăriIncendiu plaja Mamaia. Sursă foto: captură video
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Din cuprinsul articolului

Un incendiu puternic a izbucnit în noaptea de miercuri spre joi în zona Plaja H2O din stațiunea Mamaia, unde flăcările au cuprins două beach bar-uri. Pompierii au intervenit cu mai multe autospeciale pentru a împiedica extinderea focului către construcțiile din apropiere, iar Inspectoratul pentru Situații de Urgență Dobrogea a anunțat că nu au existat victime.

Flăcările au izbucnit în zona Plaja H2O din Mamaia

Incendiul a fost semnalat în cursul nopții, în zona Plaja H2O din stațiunea Mamaia. Focul a cuprins inițial un beach bar, pe o suprafață de aproximativ 300 de metri pătrați, existând riscul ca flăcările să se extindă și la construcțiile aflate în apropiere.

La intervenție au fost trimise cinci autospeciale de stingere și un echipaj SMURD. Pompierii au acționat pentru localizarea și lichidarea incendiului, reușind să limiteze propagarea acestuia.

În timpul intervenției, fumul dens a acoperit întreaga zonă.

pompieri

Pompieri. Sursa foto: Arhiva EVZ

Două beach bar-uri au fost distruse în incendiu

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea, în urma incendiului au fost distruse două beach bar-uri, H2O și Crazy Beach, pe o suprafață totală de aproximativ 600 de metri pătrați.

ISU Constanța a anunțat că, în urma incendiului, nu au fost înregistrate victime.

Cauza producerii incendiului nu a fost stabilită până în prezent. Specialiștii urmează să efectueze cercetări pentru a determina împrejurările în care au izbucnit flăcările.

Un alt incendiu a afectat un beach bar din Mamaia în luna mai

Un incident similar a avut loc și în luna mai, când pompierii constănțeni au intervenit după izbucnirea unui incendiu la un beach bar situat pe plajă, în Mamaia.

La acel moment, clubul Argo a fost cuprins de flăcări pe o suprafață de aproximativ 250 de metri pătrați. Incendiul s-a produs pe Aleea Lamia, iar reprezentanții ISU Constanța au anunțat că nu au fost persoane surprinse în interior.

„Din primele informații, nu sunt victime surprinse. Situația este în dinamică”, au transmis atunci reprezentanții ISU Constanța.

La sosirea echipajelor de intervenție, incendiul se manifesta generalizat la întreaga construcție, iar pompierii au realizat dispozitive pentru limitarea propagării și lichidarea focului. Și în acel caz, cauza izbucnirii incendiului a rămas în curs de cercetare.

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