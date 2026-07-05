Incendiile de vegetație fac ravagii în Franța

Franța se confruntă cu un nou incendiu de vegetație de amploare, izbucnit sâmbătă seara în sudul țării, pe fondul temperaturilor extreme și al condițiilor meteorologice favorabile propagării flăcărilor, potrivit Le Figaro.

Focul a cuprins aproape 1.000 de hectare într-o zonă montană din Pirineii Orientali, iar autoritățile au mobilizat un dispozitiv impresionant de intervenție pentru limitarea pagubelor.

Incendiul a fost semnalat sâmbătă, în jurul orei 19:30, într-un masiv greu accesibil din localitatea Trévillach, situată în departamentul Pirineii Orientali, aproape de granița cu Spania.

Duminică dimineață, prefectul departamentului, Pierre Regnault de la Mothe, a anunțat că situația este mai stabilă decât în cursul nopții. „Incendiul nu se mai propagă liber. Intensitatea sa a scăzut”, a declarat oficialul.

La operațiunile de stingere participă peste 580 de pompieri, sprijiniți de mijloace aeriene. Incendiul se manifestă la aproximativ 35 de kilometri vest de Perpignan, însă până în prezent autoritățile nu au emis ordine de evacuare pentru populație.

Potrivit prefecturii, intervenția a permis stabilizarea unei părți importante a frontului de foc. „Flancul stâng este ţinut sub control”, iar incendiul „a încetinit considerabil” pe flancul drept, „acolo unde avansarea sa este cea mai critică”, în special datorită intervențiilor avioanelor Canadair, care și-au reluat „baletul” încă din primele ore ale dimineții.

Incendiul a izbucnit într-un moment în care departamentul se afla deja, încă de sâmbătă la prânz, sub avertizare cod portocaliu de caniculă.

Prognozele nu sunt însă favorabile. Autoritățile avertizează că duminică sunt așteptate rafale de vânt de până la 50 km/h, temperaturi care pot ajunge la 38°C și un „nivel foarte scăzut de umiditate”, factori care pot alimenta focarele existente.

Mai multe drumuri județene au fost închise, iar prefectul le-a solicitat primarilor din localitățile învecinate „să adune la primărie locuitorii din locuinţele izolate”, pentru ca evacuarea acestora să poată fi realizată rapid, dacă situația o va impune.

În paralel, autoritățile au deschis centre de cazare de urgență în Ille-sur-Têt și Vinça, unde „aproximativ douăzeci de persoane au fost deja primite în sala de evacuare din Ille-sur-Têt”.

În același timp, aproximativ 300 de pompieri intervin și pentru stingerea unui alt incendiu de vegetație care afectează aproximativ 300 de hectare într-o zonă montană nelocuită din Drôme, în sud-estul Franței.

Seria incendiilor vine după un alt episod grav produs joi în departamentul Pyrénées-Orientales, când aproximativ 3.000 de persoane au fost evacuate din stațiunile Canet-en-Roussillon și Sainte-Marie-la-Mer, înainte ca incendiul să fie lichidat vineri. De partea cealaltă a frontierei, în Catalonia, pompierii au reușit să stabilizeze incendiul care a distrus peste 2.000 de hectare începând de vineri, însă avertizează că duminică se anunță în continuare „o zi complicată”.