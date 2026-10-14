Republica Moldova a făcut un nou pas spre aderarea la Uniunea Europeană. Negocierile au fost deschise pentru alte 17 capitole, grupate în clusterele „Piața internă” și „Competitivitate și creștere incluzivă”. Astfel, Chișinăul negociază deja 24 din cele 33 de capitole de aderare. Anunțul a fost făcut pe 13 octombrie, la Luxemburg, în prezența reprezentanților Republicii Moldova, Irlandei și Comisiei Europene.

Viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, a calificat deschiderea celor două clustere drept o realizare majoră. Ea a subliniat că, în ultimele patru luni, Republica Moldova a deschis negocierile pentru patru clustere.

„Așadar, patru clustere în patru luni. Suntem acum în negocieri pentru 24 din cele 33 de capitole. Aceasta este o realizare majoră pentru Republica Moldova. Acest lucru demonstrează ce putem realiza atunci când determinarea noastră de a implementa reforme este susținută de angajamentul politic al Uniunii Europene”, a declarat Cristina Gherasimov.

Noile capitole vizează domenii care influențează direct viața cetățenilor. Printre acestea se numără siguranța produselor, protecția consumatorilor, drepturile angajaților, calitatea educației și securitatea serviciilor digitale.

Viceprim-ministra a avertizat însă că partea cea mai dificilă a procesului abia urmează. Legislația europeană trebuie transpusă în practică. Instituțiile trebuie să fie capabile să aplice noile reguli, iar cetățenii trebuie să simtă efectele reformelor.

„Cea mai solicitantă parte a muncii, desigur, abia urmează. Suntem pregătiți să o realizăm. Legile trebuie să fie susținute de instituții capabile și de o aplicare consecventă. Mediul de afaceri are nevoie de predictibilitate, iar cetățenii au nevoie să vadă rezultate concrete”, a afirmat Cristina Gherasimov.

Oficiala a subliniat că integrarea europeană înseamnă și mai multă siguranță pentru Republica Moldova. Războiul Rusiei împotriva Ucrainei a evidențiat, în opinia sa, importanța ancorării viitorului țării în Uniunea Europeană.

„Pentru Republica Moldova, această călătorie este și despre pace și securitate. Războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei a evidențiat și mai clar importanța ancorării viitorului nostru în Uniunea Europeană. O Republică Moldova rezilientă, cu instituții democratice puternice și legături europene mai profunde, contribuie la stabilitatea întregii noastre regiuni”, a declarat viceprim-ministra.

Ministrul irlandez pentru Afaceri Europene, Thomas Byrne, a apreciat progresele înregistrate de Republica Moldova în procesul de aderare. Potrivit acestuia, autoritățile de la Chișinău au avansat în implementarea reformelor, inclusiv în domeniile acoperite de cele două clustere deschise.

„De la obținerea statutului de țară candidată și, în special, în ultimul an, Guvernul Republicii Moldova a făcut progrese remarcabile în avansarea procesului de aderare, realizând reforme în toate capitolele de negociere, inclusiv în cele acoperite de clusterele 2 și 3. Angajamentul Republicii Moldova față de parcursul său european și alinierea sa strategică la Uniunea noastră și la valorile acesteia sunt lăudabile”, a declarat Thomas Byrne.

Ministrul a amintit că, în Raportul privind extinderea din 2025, Comisia Europeană a constatat că Republica Moldova a înregistrat cele mai mari progrese anuale dintre toate țările candidate.

Byrne și-a exprimat încrederea că și raportul din acest an, care urmează să fie publicat în săptămânile următoare, va confirma evaluarea pozitivă a reformelor. El a menționat că progresele au fost obținute în pofida presiunilor hibride externe.

Irlanda va continua să susțină deschiderea tuturor clusterelor de negociere până la sfârșitul anului. În paralel, Consiliul Uniunii Europene va continua lucrările pentru deschiderea clusterelor 4 și 5.

„Republica Moldova are un prieten în Uniunea Europeană. Viitorul Republicii Moldova și al cetățenilor săi se află în cadrul Uniunii Europene”, a afirmat ministrul irlandez.

Comisara europeană pentru extindere, Marta Kos, a declarat că deschiderea noilor clustere reprezintă un pas important în procesul de aderare.

Reformele din aceste domenii ar urma să contribuie la dezvoltarea economiei, atragerea investițiilor și crearea unor locuri de muncă mai bine plătite.

„Deschiderea a încă două clustere reprezintă o veste excelentă, dar, desigur, nu ne vom opri aici. Cele două clustere de negocieri rămase sunt pregătite din punct de vedere tehnic. Acum ar trebui să trecem la deschiderea acestora”, a declarat Marta Kos.

Comisara europeană a îndemnat autoritățile de la Chișinău să mențină ritmul reformelor. Ea a subliniat că progresele înregistrate aduc deja beneficii financiare concrete.

Săptămâna trecută, în cadrul celei de-a zecea reuniuni a Consiliului de Asociere, a fost anunțată alocarea unei noi tranșe de 150 de milioane de euro prin Planul de Creștere. Potrivit Martei Kos, aceasta este cea mai mare plată individuală acordată până acum Republicii Moldova.

„Realizarea reformelor ulterioare ar putea aduce fonduri suplimentare și ar apropia și mai mult Republica Moldova de Uniunea Europeană. Până la sfârșitul anului, suma totală ar putea ajunge la 500 de milioane de euro”, a precizat oficiala europeană.

Premierul Vasile Tofan a declarat că Republica Moldova trebuie să accelereze reformele pentru a încheia negocierile de aderare până în 2028. El a avertizat că timpul este limitat, iar autoritățile au mult de lucru.

„Suntem într-o cursă contra cronometru pentru a încheia negocierile de aderare până în 2028. Avem multe de făcut într-un timp scurt, dar astăzi facem un pas important: deschidem cu UE 17 noi capitole de negociere, în clusterele «Piața internă» și «Competitivitate». Astfel, ajungem la 24 din cele 33 de capitole”, a transmis premierul într-un mesaj publicat pe Facebook.

Noile capitole vizează și oportunități concrete pentru cetățeni și companii. Printre acestea se numără accesul la locuri de muncă în Uniunea Europeană, recunoașterea diplomelor și a calificărilor profesionale, precum și protejarea drepturilor la pensie pentru persoanele care au muncit în mai multe state.

Negocierile vor aborda și condițiile pentru dezvoltarea industriei, investițiile în cercetare, siguranța serviciilor financiare și accesul întreprinderilor moldovenești pe piața europeană.

„Cele două noi clustere țin de lucruri foarte concrete: oportunități de muncă în UE, recunoașterea diplomelor și a calificărilor, protejarea drepturilor la pensie pentru cei care au lucrat în mai multe țări, investiții în industrie și cercetare, servicii financiare mai sigure și un acces mai simplu al companiilor noastre pe piața europeană”, a explicat șeful Guvernului.

Premierul a subliniat că deschiderea capitolelor reprezintă doar începutul unei noi etape. Republica Moldova trebuie să adapteze legislația și să asigure funcționarea instituțiilor conform standardelor europene.

„Deschiderea capitolelor a fost o etapă dificilă. Urmează una și mai solicitantă: reformele, legile și instituțiile care trebuie să funcționeze la standarde europene. Însă hotărârea noastră de a merge în UE este mai puternică decât obstacolele care ne stau în față”, a declarat Vasile Tofan.

Republica Moldova a deschis anterior negocierile pentru clusterele „Valori fundamentale”, pe 15 iunie, și „Relații externe”, pe 14 iulie.

Odată cu deschiderea clusterelor „Piața internă” și „Competitivitate și creștere incluzivă”, țara negociază 24 dintre cele 33 de capitole de aderare. Nouă capitole mai rămân de deschis.