Nu multă lume știe povestea de viață a Ramonei, fiica nerecunoscută a lui Ioniță de la Clejani și ce a ajuns să facă pentru a putea supraviețui.

Pe numele ei complet, Ramona Manole duce o viață parcă desprinsă din filmele de dramă. Tânăra, o mamă singură, a trecut prin clipe extrem de grele și s-a confruntat cu situații limită din care a reușit să iasă cu bine și să supraviețuiască.

Acum câțiva ani, presa spunea despre Ramona că are o situație cumplită, tânăra aflându-se în Anglia, la cerșit. În prezent, s-ar părea că soarele a început să „bată și pe strada ei”.

Ramona a făcut dezvăluiri cutremurătoare despre situația ei. Stând pe străzile din Londra și aflându-se la mila trecătorilor, aceasta a mărturisit că tatăl ei, Ioniță de la Clejani, ar fi fost la curent cu greutățile din viața ei, dar a ales s-o „lase să moară de foame”.

„Tata are jeep, eu nu am nici ce sa mănânc. Ştia că eu şi mama nu avem nimic în afară de un pat în care dormim. Deşi e la curent cu situaţia mea, mă lasă să mor de foame”, spunea Ramona cu câţiva ani în urmă.

Se pare că situația ei s-a schimbat. Moștenindu-și tatăl, tânăra a profitat de talentul muzical pe care îl are și ușor, ușor a început să-și construiască o cariera în industria muzicii lăutărești. Acum cântă la multe evenimente, este fericită și a reușit deja să scoată câteva melodii.

Nu multă lume știe, dar Ramona este și mamă a trei copii, despre care spune că sunt cel mai important lucru din viața ei.

Primii doi sunt făcuţi cu fostul soţ, de care a divorţat, iar apoi s-a cuplat cu un manelist. Acesta era, însă, însurat şi chiar dacă a lăsat-o gravidă pe Ramona, nu a vrut să renunţe la familia sa.

„M-am despărţit de fostul soţ, cu care am fetiţele mari, şi am încercat să-mi refac viaţa. Acest băiat, când am început eu să vorbesc cu el, era în top. De atunci am tot ţinut legătura cu el, m-am ataşat de el cu timpul. Câteva luni mai târziu, a venit pe lume fetiţa, care acum are doi ani şi jumătate. A venit fetiţa asta mică. O cresc mai mult eu, el nu are treabă”, a povestit Ramona Manole, conform Cancan.